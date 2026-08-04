Λειτουργία Φαραγγιού Σαμαριάς από ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ στις κατά καιρούς αποφάσεις του, σχετικά με το κλείσιμο του Φαραγγιού της Σαμαριάς επικαλείται τις τιμές κάποιων μετεωρολογικών δεδομένων, που προκύπτουν από την πρόγνωση της ΕΜΥ κάθε μεσημέρι περί ώρα 13.00, αναγράφεται δε, στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμά του ως αιτιολογία: «λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για τη λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων».

Προφανώς, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, προβαίνοντας στη λήψη αποφάσεων για το κλείσιμο του Φαραγγιού της Σαμαριάς, αναφέρεται στο με αριθμό 12790/26.4.26 έγγραφό του, όπου αναφέρονται κάποιες τιμές για τις οποίες είχαμε κάνει τηλεδιάσκεψη, μαζί με τους Δήμους Σφακίων και Πλατανιά, κατά την οποία εγώ μάλιστα προσωπικά, ως Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, είχα εκφράσει αρκετές διαφωνίες.

Στο παραπάνω έγγραφό του, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, καθιστά γνωστό μετ’ επιτάσεως, ότι οι όροι που θέτει για τη λειτουργία του, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, το οποίο έχει εγκριθεί στο σύνολό του από τους Δήμους Σφακίων και Πλατανιά.

Το εν λόγω σχέδιο δεν έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Κρήτης επομένως, αν ο ΟΦΥΠΕΚΑ θέλει να επικαλείται φορείς που το έχουν προσυπογράψει, δεν έχει κανένα λόγο να αναφέρεται σ’ εκείνη. Το πλέον δυσμενές όμως είναι, ότι ακόμα και αυτούς τους ιδιαίτερα αυστηρούς όρους που έχει θέσει ο ΟΦΥΠΕΚΑ,

ο ίδιος δεν τους εφαρμόζει, αλλά τους ερμηνεύει επί το χειρότερο κατά περίπτωση, με κριτήριο, κατά την άποψή μας, ότι για τον ΟΦΥΠΕΚΑ το κλειστό φαράγγι είναι πιο ασφαλές για όλους και κυρίως για αυτούς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας του.

Για τους παραπάνω λόγους, αναφέρομε ότι ο ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να αποφασίζει για το άνοιγμα και το κλείσιμο του Φαραγγιού της Σαμαριάς βάσει του Σχεδίου Δράσης που έχουν συνυπογράψει οι Δήμοι Σφακίων και Πλατανιά, όμως δεν μπορεί να επικαλείται την ύπαρξη συμφωνίας της Περιφέρειας Κρήτης στις εκάστοτε ανακοινώσεις του.

Η Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να βοηθήσει σε έναν ορθολογικότερο τρόπο λειτουργίας του Φαραγγιού της Σαμαριάς προτείνει βάσει και της μέχρι σήμερα εμπειρίας, μια αναθεώρηση των όρων που έχει θέσει ο ΟΦΥΠΕΚΑ το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε το Φαράγγι,

που λειτουργεί καθημερινά διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό (ιατρό, πυροσβέστες, δασικούς, ημιονηγούς, υποζύγια κλπ), να παύσει να έχει δυσμενή μεταχείριση παραμένοντας κλειστό, στερώντας από τους επισκέπτες της Κρήτης την εμπειρία να επισκεφθούν και να διασχίσουν ένα

Μνημείο της Φύσης παγκόσμιας σημασίας, καταδικάζοντας παράλληλα ανθρώπους που επιβιώνουν σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές σε οικονομικό μαρασμό. Και όλα αυτά, σε αντίθεση με τη λειτουργία άλλων φαραγγιών της Κρήτης, που με τις ίδιες ακριβώς καιρικές συνθήκες μπορούν να λειτουργούν εντελώς απρόσκοπτα με σχεδόν ανύπαρκτο προσωπικό.

Ως εκ τούτου, το παρόν αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης και της Αντιπεριφέρειας Χανίων προς τους Δήμους Σφακίων και Πλατανιά, όπως από κοινού προβούμε σε σύσκεψη με τον ΟΦΥΠΕΚΑ (στον οποίο θα κοινοποιηθεί το παρόν), για την επανεξέταση του θέματος και τη λήψη απόφασης έχοντας ως βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, τη θέσπιση ορθολογικότερων όρων για την εύρυθμη λειτουργία του Φαραγγιού της Σαμαριάς, πάντοτε βέβαια με γνώμονα την ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών.