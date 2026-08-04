ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Απογειώνεται το «Ν. Καζαντζάκης»: Άνοδος 5% στην επιβατική κίνηση το επτάμηνο

Από: ΠΚ team

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Το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου διακινήθηκαν πάνω από 66.000 ταξιδιώτες!

Θετικό πρόσημο καταγράφει η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της φετινής τουριστικής περιόδου και τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της Κρήτης ως κορυφαίου προορισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως και 31 Ιουλίου 2026, η συνολική επιβατική κίνηση παρουσιάζει αύξηση περίπου 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη ώθηση προέρχεται από το εξωτερικό, καθώς οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5,5%, ενώ θετική παραμένει και η εικόνα στο εσωτερικό, με τις αφίξεις να καταγράφουν άνοδο λίγο πάνω από 2%.

Ανοδική πορεία παρουσιάζει και η αεροπορική δραστηριότητα, με τις πτήσεις να αυξάνονται κατά περίπου 5,9%, στοιχείο που αποτυπώνει τη μεγαλύτερη συνδεσιμότητα του αεροδρομίου και την αυξημένη ζήτηση για ταξίδια προς και από την Κρήτη.

Η κορύφωση της θερινής περιόδου αποτυπώνεται και στα ιδιαίτερα υψηλά ημερήσια μεγέθη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου από το αεροδρόμιο Ηρακλείου διακινήθηκαν 66.603 επιβάτες, ενώ την Κυριακή 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 405 πτήσεις, επιβεβαιώνοντας τον έντονο ρυθμό λειτουργίας του αερολιμένα κατά την καρδιά της τουριστικής σεζόν.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει διαχρονικά το αεροδρόμιο λόγω των περιορισμένων υποδομών και της αυξημένης κίνησης τους θερινούς μήνες, η επιβατική και πτητική δραστηριότητα συνεχίζει να κινείται ανοδικά, με τον Αύγουστο να αναμένεται να αποτελέσει ακόμη έναν μήνα υψηλών επιδόσεων.

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