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Συνάντηση του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη με τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης και Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Στο Δημαρχείο Χανίων υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης και Δήμαρχο Ρεθύμνης, κ. Γιώργη Μαρινάκη, σε συνάντηση εργασίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενόψει της ψήφισης του νέου Δημοτικού Κώδικα. Αμφότεροι συμφώνησαν ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται σήμερα να λειτουργήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό,

γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και τη στόχευση του νέου θεσμικού πλαισίου, με έμφαση στη θεσμική και οικονομική θωράκιση των Δήμων,

στην εξασφάλιση επαρκών πόρων και στην ενίσχυση της διοικητικής τους αυτοτέλειας και λειτουργικότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, στην αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και στην ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι δύο Δήμαρχοι συμφώνησαν στην ανάγκη συντονισμού των Δήμων της Κρήτης, ώστε οι θέσεις της αυτοδιοίκησης του νησιού να εκφραστούν με ενιαία και τεκμηριωμένη φωνή κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης.

Η συνάντηση αποτέλεσε, επίσης, ευκαιρία ανταλλαγής ενημέρωσης για δύο κρίσιμους τομείς, στους οποίους οι δύο πλευρές ασκούν θεσμική ευθύνη σε εθνικό επίπεδο: ο κ. Μαρινάκης, ως Πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), για τα ζητήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, και ο κ. Σημανδηράκης, ως Πρόεδρος του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο ΦοΔΣΑ), για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα, που αντανακλά τις εξαιρετικές σχέσεις και την αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των δύο αυτοδιοικητικών στελεχών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών της Κρήτης.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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