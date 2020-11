Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διαδικτυακό 4ο Φεστιβάλ Select Respect «Τόσο Μακριά, Τόσο Κοντά»

Οι διακρίσεις λόγω ζητημάτων που σχετίζονται με θέματα υγείας, η βία κατά των γυναικών, τα lgbtq+ δικαιώματα και οι περίπλοκες οικογενειακές σχέσεις ήταν μερικά από τα θέματα των ταινιών που διακρίθηκαν στο 4ο Φεστιβάλ Select Respect, που πραγματοποιήθηκε από τις 19-22 Νοεμβρίου διαδικτυακά.

Πιο συγκεκριμένα, οι ταινίες που βραβεύτηκαν από την κριτική επιτροπή, τις οργανώσεις του δικτύου, αλλά και το κοινό, είναι οι εξής:

• Golden Award: “A Story about Daily Pain”

• Silver Award:”42DNI/ 42DAYS”

• Bronze Award : “A Day in the Life of a Boy”

• Special Mention : “Paradise”

• Βραβείο «Τζανέτος Αντύπας» : “The First Ever”

• Βραβείο κοινού : “DONA”

Το 4ο Φεστιβάλ Select Respect παρακολούθησαν 5622 άνθρωποι από 37 διαφορετικές χώρες, μεταφέροντας το μήνυμα της εξάλειψης των διακρίσεων και της αλληλεγγύης σε καιρούς που οι αξίες αυτές μοιάζουν περισσότερο επίκαιρες από ποτέ.

Μεγάλη αποδοχή από το κοινό είχαν και οι δύο παράλληλες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 19/11 και της Παρασκευής 20/11 και είχαν τίτλο “Η επόμενη μέρα για την Ακροδεξιά και τη Δημοκρατία: Η Δίκη Ορόσημο της 07.10.20” και “Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα την εποχή του Κορωναϊού” αντίστοιχα. Συνολικά και τις δύο εκδηλώσεις παρακολούθησαν περισσότερα από 150 άτομα.

Σε μία χρονική συγκυρία που η πανδημία κατέστησε ξεκάθαρο ότι ο αγώνας για τα δικαιώματα χρειάζεται να είναι συνεχής και αδιάλειπτος για όλες τις κοινωνικές ομάδες, το φετινό Φεστιβάλ ανταποκρινόμενο στις ιδιαίτερες συνθήκες ήρθε κοντά στο κοινό του διαδικτυακά, θέλοντας να κινητοποιήσει μέσα από κινηματογραφικά έργα, παράλληλες εκδηλώσεις και συζητήσεις, δημιουργώντας μια κοινότητα της οποίας τα μέλη μπορεί να είναι μακριά αλλά βρίσκονται κοντά, μαζί, με αλληλεγγύη.