Ολυμπιακοί Αγώνες: Χωρίς μετάλλιο οι ΗΠΑ την πρώτη μέρα μετά από μισό αιώνα

Η κατάταξη στον πίνακα ξεκίνησε από σήμερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με πολλά αθλήματα να έχουν αναδείξει Ολυμπιονίκες. Το όνομα των ΗΠΑ λείπει από τους μεταλλιούχους της πρώτης μέρας, κάτι που προκαλεί μεγάλη εντύπωση.

Αν αναλογιστεί κανείς πως αυτό έχει να συμβεί εδώ και μισό αιώνα περίπου αυτό γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό. Συγκεκριμένα, την τελευταία φορά που οι ΗΠΑ δεν πήραν κάποιο μετάλλιο την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν πριν από 49 χρόνια! Ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1972 που διεξήχθησαν στο Μόναχο, με τις ΗΠΑ να μην ανεβαίνουν στο βάθρο, στην πρώτη ημέρα των αγώνων.

Team USA not among Day 1 medal winners for first time since 1972 https://t.co/eCwbDejbOQ

— NBC New York (@NBCNewYork) July 24, 2021