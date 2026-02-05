Ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας ο έλληνας σμήναρχος – Το λάθος που τον πρόδωσε

Ο 50χρονος σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπεία ομολόγησε ότι δρούσε υπέρ της Κίνας – Πώς κατάφερε να φτάσει στα ίχνη του η ΕΥΠ. Στη σύλληψη 50χρονου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας προχώρησαν οι αρχές. Ο σμήναρχος, ο οποίος εκτελούσε χρέη διοικητή στο Καβούρι, ομολόγησε ότι έπραξε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε προ μηνών, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των ελληνικών αρχών από μυστική υπηρεσία συμμάχου κράτους. Μετά τη λήψη του σήματος, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) έθεσε τον αξιωματικό υπό στενή παρακολούθηση. Η επιχείρηση για τη σύλληψή του έγινε σήμερα, καθώς εκτιμήθηκε ότι ο όγκος και η κρισιμότητα των «ευαίσθητων» πληροφοριών που διοχέτευε αυξάνονταν επικίνδυνα. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλα αντίστοιχα περιστατικά του πρόσφατου παρελθόντος. Το λάθος που τον πρόδωσε Λόγω της επιτελικής του θέσης, ο σμήναρχος είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένα αρχεία και κρίσιμα δεδομένα του ΝΑΤΟ. Η παράνομη δραστηριότητά του εντοπίστηκε μέσω των ψηφιακών «ιχνών» που άφηνε κατά τη χρήση κωδικών QR για την πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία. Μέσω αυτής της μεθόδου, φέρεται να διαβίβαζε εξαιρετικά απόρρητες πληροφορίες προς το Πεκίνο. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σοβαρή, με τις πράξεις του αξιωματικού να εμπίπτουν στις αυστηρότερες διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι θα τηρηθούν απαρέγκλιτα όλες οι προβλεπόμενες νομικές και πειθαρχικές διαδικασίες. Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ «Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».