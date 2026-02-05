Αναζήτηση
ΔΙΕΘΝΗ - ΚΟΣΜΟΣΕΛΛΑΔΑ

Ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας ο έλληνας σμήναρχος – Το λάθος που τον πρόδωσε

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο 50χρονος σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπεία ομολόγησε ότι δρούσε υπέρ της Κίνας – Πώς κατάφερε να φτάσει στα ίχνη του η ΕΥΠ.

Στη σύλληψη 50χρονου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας προχώρησαν οι αρχές. Ο σμήναρχος, ο οποίος εκτελούσε χρέη διοικητή στο Καβούρι, ομολόγησε ότι έπραξε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε προ μηνών, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των ελληνικών αρχών από μυστική υπηρεσία συμμάχου κράτους. Μετά τη λήψη του σήματος, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) έθεσε τον αξιωματικό υπό στενή παρακολούθηση.

Η επιχείρηση για τη σύλληψή του έγινε σήμερα, καθώς εκτιμήθηκε ότι ο όγκος και η κρισιμότητα των «ευαίσθητων» πληροφοριών που διοχέτευε αυξάνονταν επικίνδυνα. Οι αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλα αντίστοιχα περιστατικά του πρόσφατου παρελθόντος.

Το λάθος που τον πρόδωσε

Λόγω της επιτελικής του θέσης, ο σμήναρχος είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένα αρχεία και κρίσιμα δεδομένα του ΝΑΤΟ. Η παράνομη δραστηριότητά του εντοπίστηκε μέσω των ψηφιακών «ιχνών» που άφηνε κατά τη χρήση κωδικών QR για την πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία. Μέσω αυτής της μεθόδου, φέρεται να διαβίβαζε εξαιρετικά απόρρητες πληροφορίες προς το Πεκίνο.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σοβαρή, με τις πράξεις του αξιωματικού να εμπίπτουν στις αυστηρότερες διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι θα τηρηθούν απαρέγκλιτα όλες οι προβλεπόμενες νομικές και πειθαρχικές διαδικασίες.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Έκανε πίσω το υπουργείο για το καθηκοντολόγιο...

0
“Υπήρξε καθολική και συντονισμένη αντίδραση από τον κλάδο μας,...

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση για τους 15...

0
Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων βρίσκεται από χθες...

Έκανε πίσω το υπουργείο για το καθηκοντολόγιο...

0
“Υπήρξε καθολική και συντονισμένη αντίδραση από τον κλάδο μας,...

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση για τους 15...

0
Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων βρίσκεται από χθες...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Νόμος Κατσέλη: Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου
Επόμενο άρθρο
Ο Ανδρέας γεννήθηκε, για να μην πεθάνει ποτέ
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Έκανε πίσω το υπουργείο για το καθηκοντολόγιο των Μαιών – Ικανοποίηση στον κλάδο

ΠΚ team ΠΚ team -
“Υπήρξε καθολική και συντονισμένη αντίδραση από τον κλάδο μας,...

Ηράκλειο: Μάγεψε το κοινό η Τασούλα Μ. Μαρκομιχελάκη στις «Μικρές Ιστορίες της Πόλης»

ΠΚ team ΠΚ team -
Ηράκλειο: Μάγεψε το κοινό η Τασούλα Μ. Μαρκομιχελάκη στις...

Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Αύξηση 320% στις αφίξεις εξωτερικού τον Ιανουάριο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Μεγάλη αύξηση παρουσιάζει η επιβατική...

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση για τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο

ΠΚ team ΠΚ team -
Ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων βρίσκεται από χθες...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST