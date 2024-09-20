Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τις εκλογές

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2024-2027»Σ
ΥΝΔΥΑΣΜΟΣ « ΕΝΩΜΕΝΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ »
Θα διεξαχθούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2024
Στο Ηράκλειο, σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2024, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης (ΟΕΣΚ) κ. Κουμαντάκη Μανώλη και του Γεν. Γραμματέας της ΟΕΣΚ κ. Τσαμάνδουρα Νίκου, για την ανακήρυξη των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις εκλογές της 30ης Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του καταστατικού της Ομοσπονδίας.
Ο Πρόεδρος και o Γεν. Γραμματέας έλεγξαν τις υποβληθείσες υποψηφιότητες από τον επίσημο φάκελο κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων και ανακήρυξαν τους υποψηφίους, ως ακολούθως:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΔΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΟΛΙΟΥΔΟΒΑΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΤΑΧΤΑΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΙΟY ΝΙΚΟΛΑOY
ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΤΣΕΠΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
Υποψήφιοι για αντιπρόσωποι στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΝΙΑ
ΚΑΝΔΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΟΛΙΟΥΔΟΒΑΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΤΑΧΤΑΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΣΕΠΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΙΟY ΝΙΚΟΛΑOY
ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2024-2027»
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Υποψήφιοι για αντιπρόσωποι στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΛΙΟΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ « ΕΝΩΜΕΝΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ »
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΥΓΕΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ
ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΒΕΤΖΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΟΥ
Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υποψήφιοι για αντιπρόσωποι στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ
ΑΥΓΕΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ
ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΕΒΕΤΖΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΑΝΙΩΝ
ΜΑΜΟΥΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΜΑΝΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΧΑΝΙΩΝ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΝΙΩΝ
ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΟΥΓΛΑΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΑΤΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΟΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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