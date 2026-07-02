Ορκωμοσία 3 νέων μόνιμων υπαλλήλων στο Δήμο Ηρακλείου

Πραγματοποιήθηκε από το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, παρουσία του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη και της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρίας Σκραφνάκη, η ορκωμοσία τριών νέων μόνιμων Δημοτικών Υπαλλήλων το πρωί της Πέμπτης 2/7 στη Λότζια.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την Αναστασία Κλάδου (κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) που τοποθετείται στο Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών, την Καλλιόπη Κουγιτάκη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) που τοποθετείται στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων,

της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και την Μαριλένα Μοχιανάκη-Καραμπατζάκη (ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) που τοποθετείται στο Τμήμα Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων και Ενετικών Τειχών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών και οι οποίες διορίστηκαν μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2025.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Γιώργος Αγριμανάκης και η Μαρία Σκραφνάκη, καλωσόρισαν τους νέους μόνιμους υπαλλήλους στο έμψυχο δυναμικό του Δήμου Ηρακλείου και τους ευχήθηκαν υγεία και δύναμη στα νέα τους καθήκοντα.