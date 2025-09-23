ΠΑΓΝΗ: Συγγενείς εκτελούν χρέη… τραυματιοφορέων

Μεγάλες οι ελλείψεις προσωπικού.
Χρέη τραυματιοφορέων αναγκάζονται να εκτελούν συγγενείς στο ΠΑΓΝΗ, λόγω της έλλειψης προσωπικού, όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου.
Ο πρόεδρος του Σωματείου Δημήτρης Βρύσαλης μετέφερε με δηλώσεις του, τις σοβαρές καθυστερήσεις που διαπιστώνονται λόγω της έλλειψης εργαζομένων στο κομμάτι των τραυματιοφορέων και των βοηθών θαλάμων.
Πρακτικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και στη μεταφορά ασθενών στο χειρουργείο και για εξετάσεις αλλά και τη μεταφορά από το τμήμα επειγόντων περιστατικών στα αρμόδια τμήματα.
Ο κ. Βρυσάλης αναφέρθηκε επίσης και στις σοβαρές ελλείψεις που παρατηρούνται στην υλικοτεχνική υποδομή, όπως για παράδειγμα σε καρότσια και φορεία.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ