Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού παρουσιάζει το 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από την Παρασκευή 14 Ιουνίου έως την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 συνοπτικά:

Παρασκευή 14 Ιουνίου

Έκθεση έργων και βράβευση μαθητών/τριών του 2ου Παγκρήτιου διαγωνισμού ψηφιακής φωτογραφίας

Οργάνωση: Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης σε συνεργασία με την ελληνική φωτογραφική υπηρεσία Ηράκλειου υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.ΘΑ με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηράκλειου.

Αίθουσα Μανώλη Καρέλλη (2 ος Όροφος Ανδρόγεω 2)

Ώρα έναρξης: 17:30

Δευτέρα 17 Ιουνίου

Ξεκινάει το «Τέχνη Καθ΄ Οδόν» 2024 (δείτε το πρόγραμμα εδώ:

Παρουσίαση βιβλίου: “Υποξία” (Τέση Παπαθανασίου, εκδ. Νίκας)

Η συγγραφέας Τέση Παπαθανασίου και ο Λάζαρος Αλεξάκης συνομιλούν για το βιβλίο “Υποξία”

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 19:00

Τρίτη 18 Ιουνίου

Παρουσίαση δύο βιβλίων για το Κυπριακό την Τρίτη 18 Ιουνίου στο «Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου» από τις Εκδόσεις Hippasus και το Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης.

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 20:00

Συνεχίζουν …

 Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος Ανδρόγεω 2)

Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Βρετανού αρχαιολόγου και ήρωα της Μάχης της Κρήτης Τζον Πέντελμπερυ στο Φουαγιέ της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Διάρκεια: έως Παρασκευή 17 Ιουλίου 2024

Ξεκίνησαν με το Τέχνη Καθ΄Οδόν

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

«Ψηφοθετώντας … » Έκθεση ψηφιδωτών έργων από τον Σύλλογο Μικρασιατών Κρήτης “Ο Άγιος Πολύκαρπος”.

Εγκαίνια: Δευτέρα 17 Ιούνιου 2024 ώρα 20:00

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 με Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 -21:00, Σάββατο 09:00 – 14:00, Κυριακή – Αργίες: Κλειστά

Πατάρι Βιβλιοπωλείου Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

«Πορτραίτα»: Έκθεση Φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο 09:00 -14:30, Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 -21:00, Κυριακή – Αργίες: Κλειστά

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 έως και Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)

«Τοπία της Κρήτης»: Υπαίθρια Έκθεση Φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.) Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 έως και Κυριακή 30 Ιουνίου 2024

Λάκκος

«Θαλασσινό τοπίο» – Υπαίθρια Έκθεση Φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)

Διάρκεια Έκθεσης: όλο το καλοκαίρι

Θερινός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ» || Προβολές Ταινιών Μικρού Μήκους

Δευτέρα 17 Ιουνίου

The Man on the Left (Maria Tsagkari, 24′), Light of Light (Neritan Zinxhiria, 13′), Fracture (Panayotis Fafoutis, 13′), Ember (Nikos Nikolopoulos, 18′), Highway of a Broken Heart (Nikos Kyritsis, 12′)

Τρίτη 18 Ιουνίου

The Other Way Around (Anna Vasof, 7′), Pendulus (Dimitris Gotsis, 18′), Iota Period Omega (Alexis Alexiou, 14′), L’ acqua che passa (Kallia Papadaki, 33′)

Τετάρτη 19 Ιουνίου

Until you Die (Florence Lafond, 18’), ALEXX196 and the Pink Sand Beach (Loic Hobi, 24’), I Saw the Face of the Devil (Julia Kowalski, 36’), La Herida Luminosa (Christian Aviles, 24’)

*Οι προβολές είναι με ελεύθερη είσοδο και αρχίζουν στις 21:00.

