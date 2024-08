Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από την Παρασκευή 2 Αυγούστου έως την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2024 συνοπτικά:

Παρασκευή 2 Αυγούστου 2024

Προβολή ταινίας: Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ

ΗΠΑ | USA

1994 | 142′ | Έγχρωμο

Καταλληλότητα: άνω των 13 ετών

Γλώσσα | Language: Αγγλικά | English

Σκηνοθεσία | Direction: Φρανκ Ντάραμποντ

Σενάριο | Screenplay: Φρανκ Ντάραμποντ, Στίβεν Κίνγκ

Ηθοποιοί | Cast: Τιμ Ρόμπινς, Μόργκαν Φρίμαν, Τζέιμς Γουΐτμορ, Μπιλ Σάντλερ

Ο Τιμ Ρόμπινς είναι ο Άντι Ντιφρέν, ένας τραπεζίτης ο οποίος βρίσκεται να εκτίει ποινή δύο φορές ισόβια, όταν αδυνατεί να αποδείξει ότι δεν σκότωσε αυτός την γυναίκα του και τον εραστή της. Σύντομα μεταφέρεται στις φυλακές Σόσανκ, όπου πρέπει να βρει τρόπο να επιβιώσει μεταξύ κρατουμένων που τον αντιπαθούν λόγω των εκλεπτυσμένων τρόπων του. Συχνά δέχεται επιθέσεις αν και καταφέρνει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Έλις Μπόιντ “Ρεντ” Ρέντινγκ. Ο Ρεντ, είναι ο κρατούμενος που ελέγχει τα πάντα στη φυλακή. Μετά πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των δεσμοφυλάκων. Όμως, τον Άντι δεν τον ενδιαφέρει μόνο η επιβίωση, απώτερος στόχος του είναι και παραμένει η απόδραση…

[Υποψήφιο για εφτά Όσκαρ]

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ». ‘Ώρα Έναρξης: 21:30 Είσοδος: 4€

Αγορά εισιτηρίων: Ηλεκτρονικά: https://www.ticketservices.gr/event/therinos-kinimatografos-vithleem/ και κατά την είσοδο σας στο ταμείο του κινηματογράφου.

Θεατρική παράσταση: Λένα Κιτσοπούλου «Το πράσινό μου το φουστανάκι» **Κατάλληλο για 15+

Η παράσταση «Το πράσινό μου το φουστανάκι» της Λένας Κιτσοπούλου, καλοκαιρινή παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, για την περίοδο 2024, θα κάνει πρεμιέρα στα Χανιά, στον Προμαχώνα San Salvatore (Μικρή Σκηνή) στις 25 Ιουλίου, σε σκηνοθεσία Έφης Θεοδώρου και με μια εξαιρετική ομάδα ηθοποιών και συντελεστών. Η παράσταση θα περιοδεύσει σε όλη την Κρήτη.

Τρεις νέες γυναίκες αναζητούν την ωραία θέα ενός παράλογου κόσμου, σκαρώνοντας στίχους σε δεκαπεντασύλλαβο. Περιμένοντας να συμβεί κάτι μαγικό, οδηγούν τους θεατές σε μια διαδρομή όλο απρόοπτα, διεκδικώντας το δικαίωμά τους να συγκρούονται με τις κοινωνικές συμβάσεις, να χάνουν το μέτρο και να το διασκεδάζουν, να κάνουν λάθη και να «πληρώνουν» γι’ αυτά. Η σκηνή γίνεται ο χώρος όπου μέσα από μουσικές και τραγούδια, ξορκίζουν το θυμό για την απάνθρωπη καθημερινότητα, τη βία και την αδικία σε όλες τους τις μορφές, τα αδιέξοδα και τις ματαιώσεις, τους χαμένους έρωτες, τη μοναξιά. Το πρώτο θεατρικό έργο της Λένας Κιτσοπούλου, γραμμένο το 2009, είναι μια αφήγηση προκλητική, τολμηρή και χειμαρρώδης που αγκαλιάζει την ανθρώπινη ύπαρξη με τρυφερότητα, βιτριολικό χιούμορ και με μια δύναμη απελπισμένη, επαναστατική. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου

Ανοικτό Θέατρο «Πύλη Βηθλεέμ». Ώρα Έναρξης: 21:30 || Τιμές Εισιτηρίων: 15€ (κανονικό), 10€ (μειωμένο)

Προπώληση Ηλεκτρονικά: https://www.more.com/theater/to-prasino-mou-to-foustanaki/

Σάββατο 3 Αυγούστου 2024

Προβολή ταινίας: Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ

ΗΠΑ | USA

1994 | 142′ | Έγχρωμο

Καταλληλότητα: άνω των 13 ετών

Γλώσσα | Language: Αγγλικά | English

Σκηνοθεσία | Direction: Φρανκ Ντάραμποντ

Σενάριο | Screenplay: Φρανκ Ντάραμποντ, Στίβεν Κίνγκ

Ηθοποιοί | Cast: Τιμ Ρόμπινς, Μόργκαν Φρίμαν, Τζέιμς Γουΐτμορ, Μπιλ Σάντλερ

Ο Τιμ Ρόμπινς είναι ο Άντι Ντιφρέν, ένας τραπεζίτης ο οποίος βρίσκεται να εκτίει ποινή δύο φορές ισόβια, όταν αδυνατεί να αποδείξει ότι δεν σκότωσε αυτός την γυναίκα του και τον εραστή της. Σύντομα μεταφέρεται στις φυλακές Σόσανκ, όπου πρέπει να βρει τρόπο να επιβιώσει μεταξύ κρατουμένων που τον αντιπαθούν λόγω των εκλεπτυσμένων τρόπων του. Συχνά δέχεται επιθέσεις αν και καταφέρνει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Έλις Μπόιντ “Ρεντ” Ρέντινγκ. Ο Ρεντ, είναι ο κρατούμενος που ελέγχει τα πάντα στη φυλακή. Μετά πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των δεσμοφυλάκων. Όμως, τον Άντι δεν τον ενδιαφέρει μόνο η επιβίωση, απώτερος στόχος του είναι και παραμένει η απόδραση…

[Υποψήφιο για εφτά Όσκαρ]

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ». ‘Ώρα Έναρξης: 21:30 Είσοδος: 4€ .Αγορά εισιτηρίων: Ηλεκτρονικά: https://www.ticketservices.gr/event/therinos-kinimatografos-vithleem/ και κατά την είσοδο σας στο ταμείο του κινηματογράφου.

Συναυλία: Loopia Live Concert

Ένα ακουστικό μουσικό ταξίδι με στοιχεία από jazz, funk, pop και soul μέχρι ηχοχρώματα και αίσθηση σινεματικής μουσικής. Μία παράσταση όπου η παράδοση του αυτοσχεδιασμού συναντά την τεχνολογία και την εξέλιξη, καθώς καθένα από τα κομμάτια χτίζεται νότα προς νότα με την τεχνική live looping και τη χρήση εξελιγμένων οργάνων. Συντελεστές: ‘Ίριδα- Βασιλική Τσιγάρα (Φωνή, φωνητικά, Loops), Αντώνης Βουμβουλάκης (Κιθάρα, μπάσο, πλήκτρα, loops), Νίκος Συγλέτος (Κρουστά) Βαγγέλης Αποστόλου (Ηχοληψία)

Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» .Ώρα Έναρξης: 20:30 || Ελεύθερη είσοδος Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Συναυλία: με τους Balkan Fuego Trio

Μια συναυλία γεμάτη με μουσικά χρώματα από τα Βαλκάνια. Το συγκρότημα θα παίξει δικές ενορχηστρώσεις και συνθέσεις επηρεασμένες από την Τζαζ το Φλαμένκο και φυσικά από τα Βαλκάνια!

Ανοικτό Θέατρο «Πύλη Βηθλεέμ». Ώρα Έναρξης: 21:00 || Ελεύθερη είσοδος Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Κυριακή 4 Αυγούστου

Προβολή ταινίας: Ο Βρόχος (Η Θηλειά)

Η.Π.Α. | USA

1948 | 80′ | Έγχρωμο

Καταλληλότητα: άνω των 15 ετών

Γλώσσα | Language: Αγγλικά | English

Σκηνοθεσία | Direction: Αλφρεντ Χίτσκοκ

Σενάριο | Screenplay: Άρθουρ Λόρεντς, Χιουμ Κρόνιν, Μπεν Χεχτ, Πάτρικ Χάμιλτον (Θεατρικό)

Ηθοποιοί | Cast: Τζέιμς Στιούαρτ, Τζον Νταλ, Φάρλεϊ Γκρέιντζερ, Σερ Σέντρικ Χάρντουγουικ

Δύο «έξυπνοι» νεαροί, ο Μπράντον Σο και ο Φίλιπ Μόργκαν, στραγγαλίζουν τον πρώην συμμαθητή τους, Ντέιβιντ, στο διαμέρισμά τους στο Μανχάταν. Διαπράττουν το ανατριχιαστικό έγκλημα ως διανοητική άσκηση: θέλουν να αποδείξουν την «ανωτερότητά» τους διαπράττοντας τον «τέλειο φόνο» και να το γιορτάσουν με ένα δείπνο που όμως δεν θα πάει όπως ήθελαν.

[Η ταινία φημίζεται για το μοντάζ της. Ο σκηνοθέτης τη μόνταρε με τέτοιο τρόπο ώστε ο θεατής να έχει την εντύπωση πως παρακολουθεί ένα συνεχές πλάνο σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για μια από τις πιο πειραματικές ταινίες του σκηνοθέτη ενώ η ιστορία βασίζεται σε πραγματική δολοφονία. Yποψήφια για Όσκαρ καλύτερης καλλιτεχνικής διεύθυνσης]

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ». ‘Ώρα Έναρξης: 21:30 Είσοδος: 4€

Αγορά εισιτηρίων: Ηλεκτρονικά: https://www.ticketservices.gr/event/therinos-kinimatografos-vithleem/ και κατά την είσοδο σας στο ταμείο του κινηματογράφου.

Συναυλία: Αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο με τον Σύλλογο Αποφοίτων και Φίλων του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Απόφοιτες και απόφοιτοι όλων των ετών θα ερμηνεύσουν γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου, με σόλο φωνές και ένα εξαιρετικό σύνολο λαϊκού τραγουδιού.

Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» .Ώρα Έναρξης: 21:00 || Ελεύθερη είσοδος Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Δευτέρα 5 Αυγούστου

Προβολή της ταινίας: Η Αρπαγή

Γαλλία | France

2023 | 97′ | Έγχρωμο

Καταλληλότητα: άνω των 12 ετών

Γλώσσα | Language: Γαλλικά | French

Σκηνοθεσία | Direction: Ιρίς Καλτενμπάκ

Σενάριο | Screenplay: Ιρίς Καλτενμπάκ

Ηθοποιοί | Cast: Ηαφσία Χερζί, Αλέξις Μανέντι, Νίνα Μερίς

Η Λιντιά είναι μια μοναχική μαία με μοναδική φίλη τη Σαλομέ, η οποία μένει έγκυος. Έπειτα από ένα χωρισμό, η Λιντιά γνωρίζει τον Μίλος, με τον οποίο περνούν μαζί ένα βράδυ. Μήνες αργότερα θα συναντηθούν τυχαία και εκείνη θα κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό της Σαλομέ.

[Βραβευμένη στις Κάννες και τα βραβεία Lumiere και Cesar της Γαλλίας]

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ» .Ώρα έναρξης: 21:30 Είσοδος: 4€

Αγορά εισιτηρίου εδώ: https://www.ticketservices.gr/event/therinos-kinimatografos-vithleem/και κατά την είσοδο σας στο ταμείο του κινηματογράφου.

Συναυλία: «Ότι Αγαπήσαμε» με ελληνικά έντεχνα, λαϊκά, δημοτικά και ξένες παγκόσμιες επιτυχίες. Τραγούδι: Gabriel Roskos, Δήμητρα Ρόσκου, Πελαγία Μουρούζη Παρουσίαση: Μαρία Γωνιανάκη. Χορεύει ο Σύλλογος «Ηπειρωτών Ηρακλείου» με χοροδιδάσκαλο τον κ. Μπαλάφα Γιώργο.

Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» .Ώρα Έναρξης: 21:30 || Ελεύθερη είσοδος Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Έκθεση Φωτογραφίας: The Art of Social Media

Η έκθεση The Art of Social Media διοργανώνεται φέτος για πέμπτη συναπτή φορά, σηματοδοτώντας μια επιτυχημένη πορεία στον χώρο της τέχνης και των κοινωνικών μέσων επικοινωνίας. Πρόκειται για ένα Διεθνή Φωτογραφικό Διαγωνισμό που αποτελεί απόλυτη ωδή στη δύναμη των social media, με κεντρικό στόχο την ανάδειξη της υψηλής ποιότητας και της καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω της φωτογραφίας στο διαδίκτυο. Δέκα συναρπαστικές φωτογραφικές κατηγορίες διαγωνίζονται φέτος, δημιουργώντας έναν πολυδιάστατο χώρο έκφρασης για τους καλλιτέχνες και τους λάτρεις της φωτογραφίας. Η καταξιωμένη κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από εξαιρετικούς επαγγελματίες του χώρου, θα αναδείξει τις δέκα κορυφαίες φωτογραφίες από κάθε κατηγορία, προσδίδοντας επιπλέον κύρος στον διαγωνισμό.

Η έκθεση διοργανώνεται από την εξειδικευμένη εταιρεία The Art, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Πέραν της παρουσίασης της έκθεσης στο Ηράκλειο από τις 5 έως τις 17 Αυγούστου, αυτό το μοναδικό γεγονός θα ταξιδέψει σε διάφορες πόλεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε διαφορετικά κοινά να απολαύσουν αυτήν την ασύγκριτη συλλογή φωτογραφικού ταλέντου. Οι επόμενοι προορισμοί περιλαμβάνουν την Αθήνα (11-13 Οκτωβρίου), τη Λεμεσό (18-20 Οκτωβρίου), καθώς και έναν προορισμό που θα ανακοινωθεί σύντομα, προσδίδοντας μια αίσθηση ανυπομονησίας στο κοινό.

Πατάρι Βιβλιοπωλείου Βικελάιας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Τρίτη 6 Αυγούστου

Προβολή της ταινίας: Η Αρπαγή

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ». Ώρα έναρξης: 21:30 Είσοδος: 4€

Αγορά εισιτηρίου εδώ: https://www.ticketservices.gr/event/therinos-kinimatografos-vithleem/ και κατά την είσοδο σας στο ταμείο του κινηματογράφου.

Τετάρτη 7 Αυγούστου

Προβολή της ταινίας: Η Αρπαγή

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ» Ώρα έναρξης: 21:30 Είσοδος: 4€

Αγορά εισιτηρίου εδώ: https://www.ticketservices.gr/event/therinos-kinimatografos-vithleem/ και κατά την είσοδο σας στο ταμείο του κινηματογράφου.

Θεατρική παράσταση: «Ηρακλής Μαινόμενος», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά και με έναν θίασο σπουδαίων ηθοποιών: Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Γιώργο Γάλλο, Στεφανία Γουλιώτη, Ηρώ Μπέζου, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιάννη Κλίνη, Αινεία Τσαμάτη, Νίκο Μήλια, Γκαλ Ρομπίσα, Μπάμπη Γαλιατσάτο, Θανάση Ραφτόπουλο, Αντώνη Αντωνόπουλο, καθώς και τον διαπρεπή μουσικό Φώτη Σιώτα σε εξέχοντα ρόλο επί σκηνής, μας βυθίζει στην υπαρξιακή αγωνία της εμβληματικής τραγωδίας του Ευριπίδη. Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη & ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» .Ώρα Έναρξης: 21:30|| Τιμές Εισιτηρίων: 20€ -25€ Προπώληση: https://www.more.com/theater/iraklis-mainomenos/

Θεατρική παράσταση: «Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου από την θεατρική ομάδα ΣΒΟΥΡΑ. Σκηνοθεσία : Πανταγιάς Ιωάννης Τους ρόλους ενσαρκώνουν: Πανταγιάς Ιωάννης, Κατερίνα Βρέντζου, Μαρία Σπυριδάκη, Σπύρος Μποτσέας και Ζαχαρίας Σπυριδάκης.

Ανοικτό Θέατρο «Πύλη Βηθλεέμ». Ώρα Έναρξης: 21:00 || Τιμές: 10€, 7€ (παιδικό) Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Πέμπτη 8 Αυγούστου 2024

Προβολή της ταινίας: Ο Κακός Ηθοποιός

Μεξικό | Mexico

2023 | 124’ | Έγχρωμο

Καταλληλότητα: άνω των 15 ετών

Γλώσσα | Language: Ισπανικά | Spanish

Σκηνοθεσία | Direction: Χόρχε Κούτσι

Σενάριο | Screenplay: Χόρχε Κούτσι

Ηθοποιοί | Cast: Aλφόνσο Ντοσάλ, Φιόνα Παλόμο, Χεράρντο Τρεχολούνα, Χουάν Πάμπλο ντε Σαντιάγο, Κάρλα Κορονάντο

Στα γυρίσματα μιας ταινίας, η πρωταγωνίστρια Σάντρα Ναβάρο, κατηγορεί τον συμπρωταγωνιστή της Ντανιέλ Θαβάλα ότι την κακοποίησε κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής σκηνής. Ο Ντανιέλ δηλώνει την αθωότητά του, όμως η Σάντρα αποφασίζει να τον καταγγείλει, ενώ η παραγωγή προσπαθεί να αποτρέψει το περιστατικό να εξελιχθεί σε σκάνδαλο.

Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος «Βηθλεέμ». Ώρα έναρξης: 21:30 Είσοδος: 4€

Αγορά εισιτηρίου εδώ: https://www.ticketservices.gr/event/therinos-kinimatografos-vithleem/ και κατά την είσοδο σας στο ταμείο του κινηματογράφου.

Θεατρική παράσταση: «Ηρακλής Μαινόμενος», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά και με έναν θίασο σπουδαίων ηθοποιών: Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Γιώργο Γάλλο, Στεφανία Γουλιώτη, Ηρώ Μπέζου, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιάννη Κλίνη, Αινεία Τσαμάτη, Νίκο Μήλια, Γκαλ Ρομπίσα, Μπάμπη Γαλιατσάτο, Θανάση Ραφτόπουλο, Αντώνη Αντωνόπουλο, καθώς και τον διαπρεπή μουσικό Φώτη Σιώτα σε εξέχοντα ρόλο επί σκηνής, μας βυθίζει στην υπαρξιακή αγωνία της εμβληματικής τραγωδίας του Ευριπίδη.Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη & ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» .Ώρα Έναρξης: 21:30|| Τιμές Εισιτηρίων: 20€ -25€ Προπώληση: https://www.more.com/theater/iraklis-mainomenos/

Συναυλία: Κώστας Πρατσινάκης- Πελαγία Μουρούζη «Φυσάει Βοριάς από τον Νοτιά» με τον Αλέξανδρο Αραμπατζιόγλου . Μια συνεργασία που δημιουργήθηκε στην Κρήτη και σε καλλιτεχνικές ζυμώσεις από μουσικές σκηνές μέχρι καφενεία χωριών. Η ενέργεια στην σκηνή καθηλωτική και φιλική προς το κοινό, ενώνει ψυχές και δημιουργεί εικόνες, από την παράδοση της Κρήτης στο λαϊκό τραγούδι, τον Χατζιδάκι στον Μαρκόπουλο, από τον Δ Σαββόπουλο στον Μ. Θεοδωράκη, από τον Σ. Ξαρχάκο στον Γ Καζαντζή και τον Σ Κραουνάκη χωρίς να λείπουν και κάποιες πινελιές από γνωστά ξένα τραγούδια που άφησαν εποχή και φυσικά, δικές τους δημιουργίες. Η χαρά, η συγκίνηση, η συνύπαρξη, είναι ο σκοπός της παράστασής μας. Στόχος είναι μέσα στην καλοκαιρινή νύχτα οι ψυχές, καλλιτεχνών και κοινού, να γίνουν ένα. Οι μουσικοί που συνδημιουργούν μαζί τους στην σκηνή: Κωστής Κυριτσάκης (Μαντολίνο, Κρητική λύρα και φωνή), Νίκος Πατμανίδης (Μπάσο) & Ανδρέας Βουδούρης (Πιάνο), είναι η εγγύηση για την επιτυχία της παράστασης.

Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» .Ώρα Έναρξης: 21:30 || Ελεύθερη είσοδος

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

Συνεχίζεται …

 Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

«Κωνσταντίνος Βολανάκης – ίσαλος γραμμή»: Για πρώτη φορά στο Ηράκλειο έκθεση με έργα του πιο εμβληματικού θαλασσογράφου μας!

Μια σπουδαία έκθεση με 52 μοναδικές ελαιογραφίες του Κωνσταντίνου Βολανάκη, από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη του Πειραιά, ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κοινό στο Ηράκλειο, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, το διάστημα 19 Ιουλίου – 31 Οκτωβρίου 2024. H έκθεση περιλαμβάνει και δυο απτικούς πίνακες του Βολανάκη που με εξελιγμένη ψηφιακή τεχνολογία μέσα από μια εφαρμογή από την πρωτοποριακή ψηφιακή Αίθουσα Τέχνης που έχει αναπτύξει το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, προσφέρουν σε άτομα με προβλήματα όρασης τη δυνατότητα να απολαύσουν τα έργα σε γραφή Braille. Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/konstantinos-volanakis/

Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 19 Ιουλίου – Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024 .Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00 .Σάββατο 09:00 – 14:00, Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη για το κοινό