Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Δ/νση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 21 Μαρτίου έως την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025

Forme Musicali- Ρεσιτάλ πιάνου του Κωνσταντίνου Κατσούλη

Ο νεαρός Ηρακλειώτης πιανίστας Κωνσταντίνος Κατσούλης, με σπουδές στη διεύθυνση ορχήστρας, παρουσιάζει ένα δεξιοτεχνικό ρεσιτάλ πιάνου που ισορροπεί ανάμεσα στο σολιστικό και το ορχηστρικό στοιχείο. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκονται οι μουσικές φόρμες (forme musicali), που αποτελούν τη βάση της μουσικής έκφρασης σε κάθε εποχή.

Αν και οι συνθέτες ξεκινούν από τις ίδιες παραδοσιακές δομές (όπως η σονάτα και το κοντσέρτο) , καταφέρνουν να δημιουργήσουν μοναδικά ηχητικά αποτελέσματα, αποτυπώνοντας το προσωπικό τους ύφος και το πνεύμα της εποχής τους. Το πρόγραμμα αναδεικνύει τόσο τις πλούσιες ορχηστρωτικές υφές όσο και τη δυναμική της μουσικής φόρμας στα έργα για πιάνο, εξερευνώντας τη σύνδεση μεταξύ σολιστικής και συμφωνικής προσέγγισης.

Από το γεμάτο ενέργεια Ιταλικό Κοντσέρτο του J. S. Bach και τη δραματική σονάτα Les Adieux του L. van Beethoven, μέχρι τη λυρική σονάτα του E. Grieg και το επιβλητικό Black Earth του Fazıl Say, με τις jazz αναφορές του, η βραδιά φωτίζει την εξέλιξη και την πολυμορφία της μουσικής τέχνης μέσα στον χρόνο.

Πρόγραμμα Συναυλίας:

J.P. Rameau , Les Savages

Bach, Italian Concerto in F major, BWV 971

1. Allegro

2. Andante

3. Presto

Χ.Σαμαράς, Νυχτερινό 2000

L.v.Beethoven, Sonata No26 in E flat major, Opus 81a “Les Adieux”

1. Das Lebewohl

2. Abwesenheit

3. Das Wiedersehen

E.Grieg, Piano Sonata in E minor Op.7

1. Allegro Moderato

2. Adante molto

3. Alla menuetto, ma poco più lento

4. Finale, Molto Allegro

Fasil Say , Black Earth

Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου (αίθουσα Συναυλιών). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε . Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Ομιλίες – Παρουσιάσεις με θέμα το περιβάλλον από την Ένωση Ελλήνων Χημικών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 16:00 – Είσοδος Ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες: Πολύκεντρο τηλ 2810301137

Παρουσίαση βιβλίου: “Μ’ ένα ζευγάρι σαγιονάρες” της Γιούλης Γιανναδάκη

Οι εκδόσεις Βακχικόν και το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης σας προσκαλούν στην παρουσίαση του μυθιστορήματος της Γιούλης Γιανναδάκη “Μ’ ένα ζευγάρι σαγιονάρες”. Για το βιβλίο θα συζητήσουν: Άννα Δοξαστάκη, Ψυχοθεραπεύτρια μέσω Τέχνης (Art Can Talk Dramatherapy Center), Ρένα Σωπασή, Οικονομολόγος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Μαρία Γιαλιτάκη, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο. Ώρα έναρξης: 19:30, Είσοδος Ελεύθερη

Σάββατο 22 Μαρτίου 2025

Ανεπίδοτο γράμμα -Μουσικοποιητική παράσταση αφιερωμένη στα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Το ΠΣΚΗ τιμά τη θλιβερή επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με το μουσικοποιητικό δρώμενο με τίτλο Ανεπίδοτο γράμμα, μια συναυλία-κραυγή ενάντια σε κάθε πόλεμο, κάθε εποχής.

Αφόρμηση της εξιστόρησης των γεγονότων είναι η «τυχαία» ανακάλυψη και ανάγνωση μιας «ανεπίδοτης επιστολής» που παρέμεινε ξεχασμένη από τη δεκαετία του 1980.

Η επιστολή ξυπνάει όλες τις μνήμες: την εισβολή του 1974, την αναμονή για βοήθεια από την Ελλάδα που διαψεύστηκε, τη θυσία των αξιωματικών και των νέων ανθρώπων που πολέμησαν τον Αττίλα, το δράμα των αγνοουμένων, των αιχμαλώτων και των εγκλωβισμένων, την προδοσία που οδήγησε στη διχοτόμηση του νησιού και στην κατοχή ακόμα και σήμερα της Βόρειας Κύπρου από τους Τούρκους, την υποκρισία στις διπλωματικές ενέργειες.

Κι ενώ στο δρώμενο ξαναζωντανεύουν εικόνες των προσφυγικών καταυλισμών με τα αντίσκηνα και τα παραπήγματα των προσφύγων, απαγγελία και τραγούδι αλληλοσυμπληρώνονται, δημιουργώντας μια αδιαίρετη ενότητα. Στο τραγούδι η Μυρτώ Γεωργιάδου, η οποία και απαγγέλλει και το επίκαιρο ποίημα Τρίτο γράμμα στη μητέρα του Κύπριου ποιητή Κώστα Μόντη, ενώ στη συνοδεία κιθάρας είναι ο Γιώργος Μουρτζάκης.

Απαγγελία – Τραγούδι: Μυρτώ Γεωργιάδου, κιθάρα: Γιώργος Μουρτζάκης

Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου (αίθουσα Συναυλιών). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε . Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Οι ΜEMORIES the Band live στο ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ!

Οι ΜEMORIES είναι ένα γκρουπ που δημιουργήθηκε πριν από ένα περίπου χρόνο από την Αγάπη Μπαρούση στα φωνητικά, Μανώλη Δραμητινό στην ηλεκτρική κιθάρα και τον Στέλιο Ταρλά στα τύμπανα και τα samples.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/memories-live/

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 21:00. Είσοδος Ελεύθερη.

Παρουσίαση Διεθνούς Σπηλαιολογικής Αποστολής «ΣΤΕΡΝΕΣ 2024»

Ο Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης (ΣΠ.Ο.Κ.) για 8η συνεχόμενη χρονιά, διοργάνωσε φέτος διεθνή εξερευνητική αποστολή στο σπηλαιοβάραθρο Στέρνες, στα Λευκά Όρη των Χανίων της Κρήτης, πάνω από την Ανώπολη Σφακίων, με υψόμετρο εισόδου στα 2.085 μέτρα. Το εντυπωσιακό αυτό σπήλαιο, προσφέρει απλόχερα πολύτιμα δεδομένα σε επιστήμονες που μελετούν τη γεωλογία, βιολογία, και υδρολογία του σπηλαίου και των Λευκών Ορέων.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/sternes-2024/

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (2 ος Όροφος Ανδρόγεω 2). Ώρα έναρξης: 19:00 – Είσοδος Ελεύθερη

Κυριακή 23 Μαρτίου 2025

Θέατρο Σκιών: «Ο Καπετάν Σιδερένιος και ο Κρυμμένος Θησαυρός»

Ο Άθως Δανέλλης με το Θέατρο Σκιών Κρήτης παρουσιάζει την κωμική περιπέτεια “Ο Καπετάν Σιδερένιος και ο Κρυμμένος Θησαυρός”. Μια ηρωική παράσταση γεμάτη δράση αλλά και γέλιο, που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους!

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/crete-shadow-theatre-23-03-2025/

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 12:00 – Γενική είσοδος 6€/ άτομο . Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις 2810301137

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025

Εικαστικό Εργαστήρι για παιδιά με θέμα: «Μικροί μαθητές-Μεγάλοι καλλιτέχνες»

Ο Δήμος Ηράκλειου μέσω των Αντιδημαρχιών Πολιτισμού , Εθελοντισμού και της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου και σε συνεργασία με την νηπιαγωγό Ελένη Κροθιανάκη διοργανώνει εικαστικό Εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 6-9 ετών με θέμα: «Μικροί μαθητές- Μεγάλοι καλλιτέχνες».

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/eikastiko-ergastiri/

Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου – Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο. Ώρα έναρξης: 17:30 – Ελεύθερη συμμετοχή (Δηλώσεις συμμέτοχης στο τηλέφωνο: 2813409757 και στο e-mail: ethelontismos@heraklion.gr)

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture on YouTube

On line Πρεμιέρα: Προβολή Ντοκιμαντέρ (Ανα)κατασκευάζοντας τον Χάνδακα Από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Η ομιλία με τίτλο «(Ανα)κατασκευάζοντας τον Χάνδακα από τον Σωκράτη Χανιωτάκη που παρουσιάστηκε στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ των Τειχών» θα είναι από σήμερα διαθέσιμη στο κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου. Η δημιουργία της μακέτας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης», με υποστήριξη από επιλεγμένο εικονογραφικό υλικό, επιχειρεί να παρουσιάσει το χρονικό κατασκευής της μακέτας, εστιάζοντας σε όλα εκείνα τα στοιχεία που συνέβαλαν στο να προκύψει αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.

Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://youtu.be/dpsPpnhca_g και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2025

“Κοινωνία και ζώα”: Κύκλος ομιλιών για την αρμονική μας συνύπαρξη

Τίτλος 2ης ομιλίας: «Κινδυνεύει η υγεία του ανθρώπου από τα ζώα; Τα κυριότερα νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο – ζωοανθρωπονόσοι – στη χώρα μας.» Ομιλητής: Δρ. Μανώλης Παπαδογιαννάκης, κτηνίατρος, Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/animals-kyklos-omiliwn-2/

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα Έναρξης: 19:00 Είσοδος Ελεύθερη

«Συναντήσεις Καρδιάς» ομιλία με τίτλο: «Αιφνίδιος θάνατος»

Συνεχίζεται ο νέος κύκλος ομιλιών με τίτλο «Συναντήσεις Καρδιάς» με ομιλητές τον Μανόλη Σημαντηράκη(Διευθυντής- Καθηγητής καρδιολογικής κλινικής ΠΑΓΝΗ) και την Σοφία Ειρήνη Αχλαδιανάκη (Ειδικευόμενός Καρδιολόγος καρδιολογικής κλινικής ΠΑΓΝΗ). Συντονιστής: καθηγητής καρδιολογίας Μανόλης Σημαντηράκης

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (2 ος Όροφος Ανδρόγεω 2). Ώρα Έναρξης: 19:00 Είσοδος Ελεύθερη

Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025

Εκδήλωση με τίτλο: «Ανοίγουμε τα Παράθυρα Φιλαναγνωσίας» στο πλαίσιο των «Δράσεων Εκπαίδευσης»

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και την ΕΛΜΕ Ηρακλείου, διοργανώνει την εκδήλωση «Ανοίγουμε τα Παράθυρα Φιλαναγνωσίας», μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στη χαρά της ανάγνωσης και τη δύναμη της λογοτεχνίας να εμπνέει και να διαμορφώνει σκέψη και συναισθήματα.

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/parathira-filanagnosias/

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (2 ος Όροφος Ανδρόγεω 2). Ώρα Έναρξης: 19:00 Είσοδος Ελεύθερη

Συνεχίζονται μέχρι τη Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025 ….

 Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Λιοντάρια)

Έκθεση «Πολιτική και Κοινωνία στην Κρητική Πολιτεία 1898-1913»

Η έκθεση «Πολιτική και Κοινωνία στην Κρητική Πολιτεία 1898-1913» ανοίξε τις πύλες της για το κοινό στις 17 Φεβρουαρίου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.

Την έκθεση επιμελήθηκαν το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και έχει ήδη παρουσιαστεί στην Αθήνα και τα Χανιά. Στο Ηράκλειο συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Ηρακλείου και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Η έκθεση παρακολουθεί, σε συνδυασμό με τα μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, τη σταδιακή συγκρότηση της νεοσύστατης κρατικής οντότητας, μέσα από τους θεσμούς που δημιουργούνται. Παράλληλα, προβάλλει όψεις της αγροτικής και αστικής ζωή της περιόδου, τις εξελίξεις στην κοινωνία, τα επιτεύγματα στον πολιτισμό και την παιδεία. Ο επισκέπτης, μέσα από τα πρωτότυπα τεκμήρια και τις αναπαραγωγές σπάνιου φωτογραφικού υλικού, μπορεί να αποκτήσει μια ζωντανή αίσθηση του ιστορικού χρόνου και της κοινωνίας της Κρήτης, στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ό αιώνα.

Το υλικό της έκθεσης αποτελείται από πρωτότυπα τεκμήρια και αναπαραγωγές σπάνιου φωτογραφικού υλικού. Προέρχεται από τα αρχεία του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», από τη Συλλογή της Ισμήνης Κριάρη, τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης/Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank, του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου – Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00, Σάββατο 09:00 -14:00. Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

 Gallery Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου – Χρυσοστόμου 8, Ηράκλειο

Εικαστική Έκθεση: Με έργα από την συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Ηρακλείου, ξεκίνησε την λειτουργία του ο νέος Πολυχώρος της Δημοτικής Πινακοθήκης, στο νεοκλασικό της οδού Χρυσοστόμου στον αριθμό 8.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα έκθεση που περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικής και γλυπτικής σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών που έχουν τιμήσει την Πινακοθήκη με δωρεές έργων τους.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 με 14:00 και 18:00 – 21:00 Σαββατοκυριακά και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου στον παρακάτω σύνδεσμο: