Δευτέρα 25 Ιουλίου στις 21:30

Ο διεθνούς φήμης κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης, ταξιδεύει φέτος με την κιθάρα του παρουσιάζοντας μια επιλογή υπέροχων κομματιών από την πλούσια προσωπική του δισκογραφία.

Γιορτάζοντας φέτος 25 χρόνια επαγγελματικής καριέρας η οποία απαριθμεί πάνω από 1000 συναυλίες, 16 προσωπικά άλμπουμ και σπουδαίες συνεργασίες, ηχογράφησε το άλμπουμ “Best of” το οποίο περιλαμβάνει τα κομμάτια που ξεχώρισαν από κάθε δισκογραφική δουλειά.

Σε αυτές τις επετειακές εμφανίσεις, θα παρουσιάσει διασκευές του σε σπουδαία τραγούδια και ορχηστρικά θέματα της ελληνικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής, καθώς και δικές του συνθέσεις που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Ένα μοναδικό ταξίδι με τους μαγικούς ήχους της κλασικής κιθάρας του Παναγιώτη Μάργαρη, με συνοδοιπόρο την αφρόκρεμα της έως τώρα δισκογραφικής του πορείας.

Η μουσική παράσταση “25 χρόνια με τη μαγεία της κιθάρας” θα περιοδεύσει κατά τη διάρκεια του 2022 σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συμμετέχει η “Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου” υπό τη διεύθυνση της κ. Λένας Χατζηγεωργίου. Στο πιάνο ο κ. Νίκος Κοκκίνης.

The internationally renowned guitarist and composer Panagiotis Margaris, celebrating 25 years of professional career this year, travels with his guitar, presenting a selection of wonderful tracks from his rich personal discography.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ

“ 25 χρόνια με τη μαγεία της κιθάρας”

“Κηποθέατρο Μάνος Χατζιδάκις”

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Προπώληση 15 €

Ταμείο την ημέρα της παράστασης 17 €

Ώρα έναρξης: 21.30

Προπώληση εισιτηρίων:

Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης

Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι “Αεράκης”

Ταμείο Κηποθέατρου « Ν. Καζαντζάκης »

TICKET SERVICES online: www.ticketservices.gr

τηλεφωνικά: 210-7234567

Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου ,της ΔΗ.Κ.Ε.Η. και της Περιφέρειας Κρήτης.