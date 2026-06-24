Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώνονται την Πέμπτη τα αποτελέσματα – Η ακτινογραφία των βαθμών, πτώση στις καλές σχολές

Αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων – Τι ώρα θα λάβουν οι υποψήφιοι τα SMS -Το ΒΗΜΑ εξασφάλισε ένα δείγμα περίπου 2.500 γραπτών από βαθμολογικά κέντρα της χώρας.

Κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς την Πέμπτη 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα οι βαθμολογίες για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. H διαδικασία της επεξεργασίας ολοκληρώνεται με ταχείς ρυθμούς και τα αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά στους μαθητές μέσω SMS και της σχετικής πλατφόρμας, μεταξύ 12:00 με 13:00 το μεσημέρι (εκτός απροόπτου).

Λίγες ώρες πριν το επίσημο άνοιγμα των συστημάτων, έμπειροι εκπαιδευτικοί και αναλυτές μιλούν στο «Β» και μεταφέρουν το κλίμα από τα βαθμολογικά κέντρα, δίνοντας το στίγμα για το πού θα κριθούν οι φετινές βάσεις.

Οι «δύο ταχύτητες» και η υποχώρηση των αριστούχων

Οι φήμες που ήθελαν τα φετινά θέματα των Μαθηματικών να είναι για «λίγους» φαίνεται να επιβεβαιώνονται και από την εικόνα της βαθμολόγησης. Άνθρωποι της εκπαίδευσης που είχαν πρόσβαση στα γραπτά κάνουν λόγο για μεγάλα ποσοστά κάτω από τη βάση και «εξαφάνιση» των άριστων γραπτών.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Τυρλή, μέλος της Μαθηματικής Εταιρείας, «φέτος έχουν λιγοστέψει οι καλές βαθμολογίες. Το άριστα έγινε αρκετά δύσκολο, ενώ το 10 φαίνεται πως ήταν αρκετά ευκολότερο». Συγκεκριμένα, πληροφορίες από 25 βαθμολογικά κέντρα δείχνουν ότι αναμένεται περίπου 10% πτώση των βαθμολογιών σε σχέση με πέρυσι. Ο ίδιος συμπληρώνει ότι «οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν πτώση στις καλές σχολές».

Τι σημαίνει όμως πρακτικά αυτή η ακτινογραφία των γραπτών; Η εικόνα των δύο ταχυτήτων στα Μαθηματικά δείχνει ότι τα θέματα λειτούργησαν ως ο απόλυτος κριτής για τον διαχωρισμό των αριστούχων, κυρίως για τους υποψηφίους που στόχευαν στις σχολές της πρώτης γραμμής. Η υποχώρηση των αριστούχων αυξάνουν έτσι τις μέτριες βαθμολογίες μεταξύ 13-15.

Θέματα «μη τιμωρητικά» για τους καλά προετοιμασμένους

Όσον αφορά τη Φυσική, όπως αναφέρει ο φυσικός, Γιώργος Γκρος, «τα φετινά θέματα ξεχώρισαν γιατί ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, και σίγουρα δεν ήταν τιμωρητικά. Ζητούσαν έννοιες πάνω στους νόμους και στις Αρχές της Φυσικής» και όπως ο ίδιος συμπληρώνει «ήταν θέματα πιο εύκολα από τα περσινά, και φαίνεται πως όσοι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι αρίστευσαν, με περίπου 2/10 γραπτά να γράφουν πάνω από 18».

Το απαιτητικό «άγνωστο» που πιέζει προς τα κάτω τη Θεωρητική

Σχετικά με τα Αρχαία όμως, η εικόνα είναι «απογοητευτική», σχολιάζει ο φιλόλογος και βαθμολογητής, Βασίλης Βασιλόπουλος. Ο ίδιος, κάνει λόγο για ένα πάρα πολύ δύσκολο άγνωστο, καθώς τόσο η μετάφραση, όσο και η ερμηνευτική ερώτηση ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, γεγονός που θα ρίξει πολλά γραπτά κάτω από τη βάση.

«Περίπου το 60-70% των γραπτών αναμένεται να είναι κάτω από τη βάση, με λίγα γραπτά να αγγίζουν βαθμούς μεταξύ 13-15, και ακόμα λιγότερα να ξεπερνάνε το 15», αναφέρει ο κ. Βασιλόπουλος, ο οποίος μοιράζεται με το «Β» την εμπειρία του από τη φετινή διόρθωση των γραπτών και συμπληρώνει ότι «από τα 30 γραπτά ενός ενδεικτικού πακέτου, τα 20 ήταν κάτω από τι βάση, ενώ πέρυσι ήταν περίπου 15. Αντίστοιχα, 3 γραπτά ήταν κοντά στο 16, ενώ μόνο 2 γραπτά πέρασαν το 17. Τα υπόλοιπα 5, κινήθηκαν μεταξύ 12-13».

Τα πρώτα στοιχεία από 2.500 γραπτά

Το Βήμα εξασφάλισε ένα δείγμα περίπου 2.500 γραπτών από βαθμολογικά κέντρα της χώρας, το οποίο αποτυπώνει τις φετινές τάσεις. Η στατιστική επεξεργασία αυτών των γραπτών προσφέρει την πρώτη «ακτινογραφία» για τους Μέσους Όρους των μαθημάτων, αλλά και για τα ποσοστά των υποψηφίων που έπεσαν κάτω από τη βάση του 10 ή κατάφεραν να αγγίξουν το άριστα.

Μαθηματικά: Χαμηλές επιδόσεις με μέσο όρο μόλις 5,1

Τα στοιχεία από το δείγμα των γραπτών επιβεβαιώνουν ότι τα Μαθηματικά εξελίχθηκαν σε πανωλεθρία για τη μεγάλη πλειοψηφία. Ο Μέσος Όρος του μαθήματος βρίσκεται στο απογοητευτικό 5,17. Το ποσοστό των υποψηφίων που έγραψαν κάτω από τη βάση αγγίζει το 55,2%, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές δεν κατάφεραν να πιάσουν ούτε το 10. Την ίδια στιγμή, οι αριστούχοι (βαθμοί 18-20) αποτελούν μια ισχνή μειοψηφία, καθώς δεν ξεπερνούν συνολικά το 2%.

Ιστορία: Κάτω από τη βάση οι μισοί υποψήφιοι

Ανησυχητική είναι η εικόνα και στο μάθημα της Ιστορίας, η οποία αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητική για τους υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών. Σύμφωνα με το δείγμα, το 50% των γραπτών βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση. Ο Μέσος Όρος διαμορφώνεται μόλις στο 10,2, με τις πολύ υψηλές βαθμολογίες (19-20) να είναι σχεδόν ανύπαρκτες, καθώς περιορίζονται σε ένα ισχνό 4,1%.

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Χωρίς μεγάλες μεταβολές οι επιδόσεις

Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, η εικόνα είναι η παραδοσιακή των τελευταίων ετών, χωρίς ακραίες εκπλήξεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών συγκεντρώνεται στις μεσαίες βαθμολογίες (12-16), ενώ ο Μέσος Όρος «κλειδώνει» στο 13,05. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «καθαρό» άριστα (19-20) είναι ουσιαστικά ανέφικτο, με το ποσοστό να είναι μηδενικό (0%), επιβεβαιώνοντας ότι οι βαθμολογητές ήταν πολύ αυστηροί στην έκθεση.

Φυσική: Υψηλός Μέσος Όρος αλλά με μεγάλες αντιθέσεις

Η Φυσική φέτος παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη εικόνα, με τον Μέσο Όρο να διαμορφώνεται στο ικανοποιητικό 13,11. Ωστόσο, το μάθημα κινήθηκε σε δύο ταχύτητες: από τη μία πλευρά, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 33,8% βρέθηκε κάτω από τη βάση, αλλά από την άλλη, όσοι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι «αρίστευσαν», με ένα εντυπωσιακό 21,6% των υποψηφίων να γράφει πάνω από 18.

Χημεία: Σκληρό φίλτρο με 43% κάτω από τη βάση

Απαιτητική αποδείχθηκε η Χημεία για τους υποψηφίους των θετικών σπουδών και σπουδών υγείας. Το 43% των γραπτών δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 10, γεγονός που έριξε τον γενικό Μέσο Όρο στο 11,24. Οι αριστούχοι (18-20) στο συγκεκριμένο μάθημα περιορίζονται στο 6,7%.

Βιολογία: «Μάχη» στις μεσαίες βαθμολογίες

Στη Βιολογία, ο Μέσος Όρος διαμορφώνεται στο 11,29. Εδώ το ποσοστό αποτυχίας (κάτω από τη βάση) αγγίζει το 39,7%, ωστόσο το μάθημα κράτησε μια καλή ισορροπία στις μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες (12-18), ενώ οι πολύ υψηλές επιδόσεις (19-20) κρατήθηκαν χαμηλά, στο 3,8%.

Αρχαία Ελληνικά: Η μεγάλη «σφαγή» των θεωρητικών

Τα Αρχαία επιβεβαιώνουν τη φήμη τους ως το πιο δύσκολο μάθημα του 1ου πεδίου. Ο Μέσος Όρος κατρακυλά κάτω από τη βάση, στο 9,58, με το 55,8% των υποψηφίων να γράφει κάτω από 10. Το άριστα (18-20) ήταν σχεδόν άπιαστο όνειρο, αφού μόλις το 0,33% των γραπτών κατάφερε να κινηθεί σε αυτά τα επίπεδα.

Λατινικά: Ο «διασώστης» της Θεωρητικής

Σε αντίθεση με τα Αρχαία και την Ιστορία, τα Λατινικά λειτούργησαν ως το μάθημα που «έσωσε» τα μόρια των υποψηφίων της ανθρωπιστικής κατεύθυνσης. Ο Μέσος Όρος ανέβηκε στο 12,64, ενώ καταγράφεται ένα πολύ ισχυρό ποσοστό αριστούχων, καθώς πάνω από το 12% των γραπτών βαθμολογήθηκε από 18 έως 20. Κάτω από τη βάση έπεσε το 30,9%.

Πληροφορική (ΑΕΠΠ): Υψηλές επιδόσεις για τους διαβασμένους

Στην Πληροφορική, ο Μέσος Όρος βρίσκεται στο 11,89. Παρά το γεγονός ότι το 36,4% έγραψε κάτω από τη βάση, το μάθημα έδωσε πολλά μεγάλα σκορ στους καλά προετοιμασμένους, με το 15,3% των υποψηφίων να πιάνει βαθμολογίες από 18 έως 20.

Οικονομία (ΑΟΘ): Σχεδόν οι μισοί κάτω από τη βάση

Το μάθημα της Οικονομίας δυσκόλεψε πολύ τους υποψηφίους του 4ου πεδίου. Ο Μέσος Όρος καθηλώθηκε στο 10,38, με ένα τεράστιο ποσοστό (47,8%) να γράφει κάτω από 10. Οι αριστούχοι (18-20) στο μάθημα αυτό δεν ξεπέρασαν το 7,3%.

Η «μάχη» μεταφέρεται στο Μηχανογραφικό

Η φετινή ακτινογραφία των βαθμολογιών επιβεβαιώνει ότι οι Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026 είχαν υψηλό βαθμό δυσκολίας, γεγονός που αναμένεται να φέρει ανακατατάξεις στις βάσεις εισαγωγής, κυρίως στις σχολές υψηλής ζήτησης. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι χαμηλές πτήσεις σε μαθήματα-κλειδιά, όπως τα Μαθηματικά και τα Αρχαία, δεν πρέπει να απογοητεύουν τους υποψηφίους.

Όταν τα θέματα είναι απαιτητικά, οι βάσεις πιέζονται προς τα κάτω για όλους, πράγμα που σημαίνει ότι οι πιθανότητες επιτυχίας παραμένουν ακέραιες.

Πλέον, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην επόμενη και εξίσου κρίσιμη φάση. Τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου. Με τα νέα δεδομένα των βαθμών στα χέρια τους, οι υποψήφιοι καλούνται να κινηθούν με ψυχραιμία, ρεαλισμό και σωστή στρατηγική, δηλώνοντας τις σχολές της προτίμησής τους με βάση τις πραγματικές τους επιθυμίες και όχι μόνο τις περσινές βάσεις, οι οποίες φέτος ενδέχεται να αποδειχθούν «πλασματικές».

Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών θα αποκαλυφθεί το μεσημέρι της Πέμπτης, ανοίγοντας τον δρόμο για τις τελικές αποφάσεις.