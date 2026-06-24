Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 2026 : Ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ενώνει τη φωνή του με την κοινωνία απέναντι στις εξαρτήσεις

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ διοργανώνει με τη συμμετοχή του Συλλόγου Αποφοίτων ΚΕΘΕΑ ‘‘Ανοιχτό Σπίτι’’.

Μια εκδήλωση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμμετοχής η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 18:00 η ώρα, στον χώρο του Συλλόγου μας, Φυλής 150, Άγ.Παντελεήμονας, Αθήνα. Η ημέρα αυτή δεν αποτελεί απλώς μια επέτειο.

Είναι μια υπενθύμιση της ευθύνης όλων μας να στεκόμαστε απέναντι στη χρήση ουσιών, να στηρίζουμε την πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη και να δίνουμε ελπίδα σε όσους αγωνίζονται να ξαναπάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους.

Οι εξαρτήσεις δεν αφορούν μόνο το άτομο. Αγγίζουν οικογένειες, φίλους και ολόκληρη την κοινωνία. Γι’ αυτό και η στάση μας δεν μπορεί να είναι η αδιαφορία ή η σιωπή.

Οφείλουμε να παίρνουμε θέση, να ενημερωνόμαστε, να στηρίζουμε και να διεκδικούμε πολιτικές που βάζουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την απεξάρτηση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης, ομιλίες, οπτικοακουστικό υλικό, εικαστική διάδραση, μουσικό δρώμενο και συναντήσεις ανθρώπων που πιστεύουν ότι η πρόληψη, η αλληλεγγύη και η συλλογική δράση μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Καλούμε όλα τα μέλη, τις οικογένειες, τους φίλους του Συλλόγου, κάθε ενεργό πολίτη και φορέα να δώσει το παρών.

Γιατί απέναντι στις εξαρτήσεις κανείς δεν περισσεύει. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Η ελπίδα είναι δικαίωμα όλων.

Ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ παίρνει ξεκάθαρη θέση απέναντι στη χρήση και στηρίζει την Στεγνή απεξάρτηση.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ