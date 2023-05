Παραγωγή Διεθνούς εμβέλειας στον Άγιο Νικόλαο

Μια παραγωγή διεθνούς εμβέλειας, προετοιμάζεται από τον Φεβρουάριο σε : Ηράκλειο Σητεία αλλά κυρίως στον Αγίου Νικολάου, όπου και θα βρίσκεται και η έδρα της παραγωγής της εταιρείας.

Πρόκειται, για μια ταινία που για τις ανάγκες της, έχουν προσέλθει στον Δήμο Αγίου Νικολάου, περισσότερα από 250 άτομα μέχρι σήμερα, τα οποία διαμένουν στην περιοχή, ενώ αναμένεται να αυξηθούν κατά πολύ, κατά τους μήνες των γυρισμάτων.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Αντώνης Ζερβός, όπως έγινε γνωστό κατά τις συναντήσεις που είχε το προηγούμενο διάστημα, με εκπρόσωπους της παραγωγής, δεσμεύτηκε προκειμένου ο δήμος, να παρέχει κάθε δυνατή πληροφόρηση και δυνατότητα, ώστε τα γυρίσματα της νέας ταινίας να ολοκληρωθούν επιτυχώς.

Πληροφορίες για την ταινία :

Οι Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley και Richard Madden θα πρωταγωνιστήσουν στην ταινία «Killer Heat», των Amazon Studios..

Ο Philippe Lacôte σκηνοθετεί την ταινία, η οποία βασίζεται στο διήγημα του Jo Nesbo, “The Jealousy Man”, σε σενάριο που έγραψε ο Roberto Bentivegna (House of Gucci), σε διασκευή του βραβευμένου με Όσκαρ και υποψήφιου για BAFTA σεναριογράφου, Matt Charman (Bridge of Spies, Treason). Ο Brad Weston, CEO της Makeready είναι ο παραγωγός της ταινίας, με τους Jo Nesbo (best seller της σειράς βιβλίων «Harry Hole»), Niclas Salomonson, Joseph GordonLevitt, Tom Karnowski και τον Collin Creighton της Makeready να είναι οι executive producers. Τέλος ο Oscar Montemayor της Makeready θα συνδράμει συμβουλευτικά στην παραγωγή. Η παραγωγή ξεκινά τον Μάιο στην Κρήτη, με την Faliro House Productions να κάνει την εκτέλεση της παραγωγή. Το «Killer Heat» παρακολουθεί τα δίδυμα αδέρφια που εμπλέκονται σε ένα βίαιο ερωτικό τρίγωνο σε ένα απομακρυσμένο ελληνικό νησί. Ένας κατεστραμμένος ντετέκτιβ, γνωστός ως «The Jealousy Man», καλείται να ερευνήσει την υπόθεση. Ο ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και παραγωγός Joseph Gordon-Levitt («Inception», «Looper ) εμφανίστηκε πρόσφατα στο «Poker Face» του Rian Johnson και θα τον δούμε στη συνέχεια στο «Beverly Hills Cop: Axel Foley» και στο «Flora and Son» του John Carney’s Flora, το οποίο έκανε πρεμιέρα με εξαιρετικές κριτικές στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance, Utah, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Shailene Woodley είναι μια βραβευμένη ηθοποιός γνωστή για τους ρόλους της σε ταινίες όπως «The Descendants», «The Fault in our Stars», «The Spectacular Now» και πιο πρόσφατα από την ερμηνεία της που ήταν υποψήφια για Emmy στη διάσημη σειρά «Big Little Lies». Αργότερα φέτος, η Woodley θα εμφανιστεί στο «Dirty Money» στο πλευρό του Seth Rogen και του Paul Dano για την Sony καθώς και στην ταινία «Ferrari» δίπλα στον Adam Driver, σκηνοθεσία του Michael Mann. Θα πρωταγωνιστήσει επίσης στην κωμωδία «Robots» δίπλα στον Jack Whitehall σε διανομή Neon. Σε τηλεοπτικές εμφανίσεις, η Woodley θα πρωταγωνιστήσει στην σειρά «Three Women» προσαρμοσμένη από το best seller μυθιστόρημα της Lisa Taddeo. Γνωστός για τη συναρπαστική ερμηνεία του ως «Robb Stark» στο «Game of Thrones», ο Richard Madden είναι ένας βραβευμένος ηθοποιός που θα πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια σε πρωταγωνιστικό ρόλο δίπλα στην Priyanka Chopra Jonas στην πολυαναμενόμενη σειρά Citadel του Prime Video, που θα κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου. Προηγουμένως, ο Madden πρωταγωνίστησε στο πλευρό της Gemma Chan και της Angelina Jolie στο «The Eternals» για τη Marvel, στο «Rocketman» της Paramount και την «Cinderella» της Disney. Στην μικρή οθόνη, ο Madden πρωταγωνίστησε στο παρελθόν σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη μίνι σειρά «Bodyguard», για την οποία κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ερμηνείας ηθοποιού σε δραματική τηλεοπτική σειρά και επιπλέον με συμμετοχές στα «Medici», «Masters of Florence», «Klondike» και «Lady Chatterley’s Lover». Στο θέατρο, ο Madden πρωταγωνίστησε ως «Romeo» δίπλα στη Lily James στη θεατρική παραγωγή της West End Stage Production “Romeo and Juliet”, η οποία προβλήθηκε αργότερα στους κινηματογράφους. Ο Philippe Lacôte σκηνοθέτησε και έγραψε το “Night of the Kings”, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2020 όπου κέρδισε το Venice Horizons Award.