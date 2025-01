Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό

Παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού στον Καναδά ο Τζάστιν Τριντό, επιβεβαιώνοντας τα ρεπορτάζ που τον ήθελαν να προχωρά σε αυτή την κίνηση.

Στη συνέχεια ο 53χρονος Τριντό ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Καναδά. Τόνισε ότι αν και ο ίδιος είναι «μαχητής», η Βουλή έχει «παραλύσει» υπό την ηγεσία του.

Canadian prime minister Justin Trudeau holds a news conference as he is expected to make an announcement about his political future. https://t.co/y6pRqoJhWT

— Sky News (@SkyNews) January 6, 2025