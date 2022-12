Παρουσιάζεται η φωτογραφική έκθεση «THE HUNTER, THE WOMAN & THE HUT» του Γιάννη Μανώλη

Παρουσιάζεται η φωτογραφική έκθεση «THE HUNTER, THE WOMAN & THE HUT» του Γιάννη Μανώλη

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου παρουσιάζει το φωτογραφικό λεύκωμα του φωτογράφου Γιάννη Μανωλή με τίτλο The Hunter, The Woman & The Hut στα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης με φωτογραφίες από το αντίστοιχο project, την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στις 19:30

Όπως τονίζεται, αυτή η σειρά εικόνων είναι αποτέλεσμα τεσσάρων ετών οδοιπορικής εξερεύνησης του ελληνικού τοπίου. Οι εικόνες αποκαλύπτουν μία προσωπική καταγραφή της σύγχρονης περιαστικής κοινωνίας με στόχο την απεικόνιση μιας μεταβατικής κατάστασης μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος.

Συνδυάζοντας πορτρέτα, τοπία, εσωτερικούς χώρους και λεπτομέρειες, το «The Hunter, The Woman & The Hut» καταγράφει θραύσματα από τρόπους ζωής διαφορετικούς από τους γνωστούς της συγχρονης αστικής κοινωνίας, με κοινό άξονα το ελληνικό τοπίο. Άνθρωποι κοντά στη φύση, ο κυνηγός, η καλύβα, στοιχεία όπως η ελληνική προτομή στην είσοδο ενός σπιτιού και το μακεδονικό παλάτι προς πώληση περιγράφουν μία κατάσταση μεταξύ ουτοπίας και δυστοπίας αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν και ως καθοδηγητικοί άξονες μιας νοσταλγικής αφήγησης με την οποία ο θεατής ενθαρρύνεται να πάρει μέρος

Ο Γιάννης Μανωλής γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1995. Σπούδασε αρχιτεκτονική Ba (Hons), RIBA I στο Metropolitan College of Thessaloniki (2013-2016) και Φωτογραφία στη Stereosis School of Photography (2016-2019). Έκτοτε ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη ως σχεδιαστής αντικειμένων και ταυτόχρονα δουλεύει τις δικές του φωτογραφικές εργασίες.

Ασχολείται με την αναλογική φωτογραφία τα τελευταία 6 χρόνια δουλεύοντας κυρίως με μία κάμερα μεγάλου φορμά αλλά ταυτόχρονα πειραματίζεται με διαφορετικά αναλογικά μέσα και τεχνικές.

Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε πολλά διαδικτυακά και έντυπα περιοδικά όπως το Kaltblut, Float, Contributor, το Velvet Eyes και το Underdogs.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις όπως το Athens Photo Festival (2018, 2022), Η περιοδεύουσα έκθεση του FOTOFILMIC (2019) σε σημαντικούς χώρους όπως το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (ΜoMus), Η γκαλερί Polygon στο Vancouver, στo SF Camerawork στο San Francisco και στην γκαλερί Reference στη Seoul.

H Δουλειά του επιλέχθηκε μεταξύ 277 αιτήσεων στο πλαίσιο της Photobiennale (2018) κερδίζοντας μία ατομική έκθεση στον εκθεσιακό χώρο της Stereosis School of Photography.

H πρώτη του ολοκληρωμένη εργασία The Hunter, The Woman & The Hut (2018-2022) εκδόθηκε απ’ τον εκδοτικό οίκο The Velvet Cell στο Βερολίνο (2022)

Πληροφορίες σχετικά με την Παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώματος – Εγκαίνια Έκθεσης

Ημέρα : Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου

Ώρα : 19:30

Πληροφορίες σχετικά με την Έκθεση

Διάρκεια: 9 Δεκεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου

Ημέρες : Δευτέρα 18:00 – 22:00 & Τετάρτη 18:00 -22:00

Χώρος εκδήλωσης

Αίθουσα Τέχνης Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Ηρακλείου

Δουκός Μποφώρ 20, 71202 Ηράκλειο