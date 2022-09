Περίεργο περιστατικό με ακινητοποιημένο σκάφος ανοιχτά των Χανίων

Περίεργο περιστατικό με ακινητοποιημένο σκάφος στο Κρητικό Πέλαγος, στα ανοιχτά των Χανίων φέρεται να συμβαίνει τις τελευταίες ώρες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της υπηρεσίας Alarm Phone στο Twitter, σήμα κινδύνου εκπέμφθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου για σκάφος που μεταφέρει 60 μετανάστες στα Βόρεια της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το tweet, η μηχανή του σκάφους είναι χαλασμένη και οι άνθρωποι δεν έχουν φαγητό και νερό, ενώ μερικοί από αυτούς είναι άρρωστοί. Μάλιστα έχουν καλέσει αρκετές φορές τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και το Λιμενικό Σώμα έχει ενημερωθεί.

🆘 60 people in distress near #Crete We were alerted to a boat carrying ~60 people north of Crete, #Greece. They say their engine is broken, they have no food & water left & some are sick. They've dialled 112 many times. @HCoastGuard are informed. Rescue now! #StopPushbacks! pic.twitter.com/u8RoPMrJDI — Alarm Phone (@alarm_phone) September 3, 2022

Σε νέες δημοσιεύσεις της υπηρεσίας, μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου το σκάφος με τους μετανάστες παρέμενε αβοήθητο καθώς το Λιμεναρχείο Χανίων αρνήθηκε ότι γνωρίζει κάτι για την κατάσταση ανάγκης, ενώ σε τελευταία επικοινωνία με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού και Έρευνας Διάσωσης του Λιμενικού Πειραιώς και στην ερώτηση της υπηρεσίας «γιατί δεν επεμβαίνουν προς διάσωση των μεταναστών» η απάντηση που λάβανε ήταν «είναι ιστιοφόρο και δεν χρειάζεται μηχανή».

Έπειτα ενημερώθηκαν και κοινοποίησαν πως πλησίαζε το σκάφος μια ομάδα ενόπλων.

The port authority at #Chania also denied knowledge of the distress this morning. At the latest call with JRCC Piraeus, we asked why the coast guards do not engage in a rescue operation. — Alarm Phone (@alarm_phone) September 3, 2022

The response was that “it is a sailing boat and they don’t need an engine”. When saying that the people do NOT know how to sail, the officer hung up. Just now we were informed that a vessel with masked and armed men is approaching the group. — Alarm Phone (@alarm_phone) September 3, 2022

If the people were tourists, we all know that the @HCoastGuard would engage in a rescue operation immediately. Refusing rescue is a crime and anyone condoning non-rescue and pushbacks is an accomplice!#StopPushbacks — Alarm Phone (@alarm_phone) September 3, 2022

Πηγή: zarpanews.gr