Η Περιφέρειας Κρήτης σε world café για τη χρήση ανακυκλωμένων ελαστικών στο πρόγραμμα REPLAN – CITY LIFE.

Στην Βαρκελώνη της Ισπανίας έγινε η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου REPLAN – CITY LIFE – Relevant Audience Plan Leading to Awareness Network for Circular Economy Use of Recycled Tyre materials in city LIFE, που σημαίνει : σχέδιο που θα οδηγεί στη δημιουργία ενός δικτύου ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρήση ανακυκλωμένων ελαστικών στην αστική ζωή με όρους κυκλικής οικονομίας.

Σε αυτό το ευρωπαϊκό έργο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος και το world café είχε θέμα: Ανακυκλωμένα ελαστικά και δημόσια έργα: Πώς να μειωθεί το χάσμα;

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την ενίσχυση της συμμετοχής των Δημόσιων Φορέων στις βέλτιστες πρακτικές και στις Πράσινες Προμήθειες. Ειδικότερα:

– Ανάλυση των εμποδίων που εντοπίζονται στην χρήση των ανακυκλωμένων ελαστικών από τους Δημόσιους φορείς.

– Παρουσίαση των εργαλείων για την υπέρβαση των προκλήσεων.

– Στρατηγικές για την συμμετοχή των Δημόσιων φορέων στην χρήση ανακυκλωμένων ελαστικών.

– Συνέργειες μεταξύ των έργων της Ε.Ε..

– Νέες πρωτοβουλίες.

Συμμετείχαν φορείς από 7 ευρωπαϊκές χώρες Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Σλοβενία και Πολωνία με διαφορετικούς εταίρους: Πανεπιστήμια, Υπουργεία, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιωτικές εταιρείες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φορείς που είτε παράγουν, είτε χρησιμοποιούν είτε ερευνούν τέτοια υλικά.

Το ευρωπαϊκό έργο REPLAN – CITY LIFE, συντονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Εντεταλμένο για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Αλεξάκη Γιώργο και υλοποιείται από το Αυτοτελές τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών. Στην συνάντηση των εταίρων και στοworld cafe, την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Ελένη Τζαγκαράκη, συντονίστρια του έργου και η Μαρία Αποστολάκη μέλος της ομάδας εργασίας του έργου.