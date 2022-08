Πέθανε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ

Την τελευταία του πνοή άφησε την Τρίτη 30 Αυγούστου ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, σε ηλικία 92 ετών.

Την είδηση του θανάτου του Γκορμπατσόφ έκανε γνωστή το πρακτορείο Interfax και ακολούθησε το Reuters αλλά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Τον θάνατο του Ρώσου πολιτικού και τελευταίου γενικού γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, μετέδωσε και το TASS.

«Ο Μιχαήλ Σεργκέγιεβιτς Γκορμπατσόφ απεβίωσε σήμερα το βράδυ μετά από σοβαρή και παρατεταμένη ασθένεια», ανέφερε το CKB.

Η είδηση του θανάτου του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ έκανε αμέσως το γύρο του κόσμου, με τα μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα να είναι αρκετά.

