Πέθανε στα 42 του ο ηθοποιός των «X-Men» Adan Canto

Ο Adan Canto που είχε πρωταγωνιστήσει στις ταινίες The Following και X-Men: Days of Future Past, έφυγε από τη ζωή στα 42 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο Adan είχε ένα βάθος πνεύματος που ελάχιστοι γνώρισαν πραγματικά. Όσοι το είδαν άλλαξαν για πάντα

Ο λαμπερός ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει στη σειρά The Cleaning Lady, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις δύο πρώτες σεζόν.

Ήταν για λόγους υγείας που δεν κατάφερε να βρίσκεται και στον τρίτο κύκλο της σειράς του FOX. Σχεδίαζε ωστόσο να επιστρέψει στη σειρά αργότερα.

Η παραγωγή θα τιμήσει τον Adan Canto με μια κάρτα φόρου τιμής που θα εμφανιστεί στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν, τον Μάρτιο.

«Θα λείψει πολύ σε πολλούς ανθρώπους», σημείωσαν οι εκπρόσωποι του λαμπερού ηθοποιού. «Ο Adan είχε ένα βάθος πνεύματος που ελάχιστοι γνώρισαν πραγματικά. Όσοι το είδαν άλλαξαν για πάντα».

Ο Adan Canto αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, καλύτερη φίλη και συνεργάτη Stephanie Ann Canto και τα δυο τους παιδιά, Roman Adler, 3,5 ετών, και Eve Josephine, 1,5 ετών.

«Είμαστε συντετριμμένοι που μαθαίνουμε τον θάνατο του Adan Canto. Ένας υπέροχος ηθοποιός και αγαπητός φίλος. Είχαμε την τιμή να τον έχουμε ως μέλος της οικογένειας της Warner Bros. Television και του FOX Entertainment από το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ στο The Following πριν από πάνω από μια δεκαετία», σημείωσαν σε ανακοίνωσή τους η Warner Bros. Television και το FOX Entertainment.

«Πιο πρόσφατα φώτισε την οθόνη στο The Cleaning Lady με μια δυνατή ερμηνεία που ανέδειξε την τέχνη, το εύρος, το βάθος και την ευπάθειά του. Θρηνούμε με τη Stephanie, τα παιδιά του και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Θα μας λείψει πολύ ο Adan», σημείωσαν στην ανακοίνωσή τους.

Η καριέρα του Adan Canto

Πριν παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο The Cleaning Lady, ο Adan Canto ήταν ηθοποιός και μουσικός στο Μεξικό. Η αναγνώριση ήρθε με τον ρόλο του Paul Torres στη σειρά του 2013 The Following, πριν παίξει στο X-Men: Days of Future Past την επόμενη χρονιά.

Πρωταγωνίστησε επίσης στο Blood & Oil και στο Designated Survivor στο πλευρό του Kiefer Sutherland.

Ο ηθοποιός του Designated Survivor Kal Penn απέτισε φόρο τιμής στον Adan Canto, χαρακτηρίζοντας απολύτως αποκαρδιωτικό τον θάνατό του στο Instagram.

«Ήταν τόσο γνήσιος και ζεστό, απίστευτα ταλαντούχος, ένας τόσο καλός άνθρωπος που ήταν ταυτόχρονα ήρεμος και παρακινητικός. Και αστείος. Ήταν πολύ πολύ αστείος. Είμαι τόσο τυχερός που σε γνώρισα. Οι σκέψεις μου είναι με τη Steph, τα παιδιά και την οικογένειά του», συμπλήρωσε.

Το δικό της αντίο έστειλε και η Halle Berry που εμφανίστηκε μαζί του στο X-Men: Days of Future Past.

«Δεν έχω λόγια ακόμα… αλλά ο αγαπημένος μου γλυκός φίλος Adan μόλις κέρδισε τα φτερά του», σημείωσε η λαμπερή ηθοποιός. «Θα είσαι για πάντα στην καρδιά μου».