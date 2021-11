Pfizer – «Άκρως αποτελεσματικό» το χάπι κατά του κοροναϊού

Το χάπι της Pfizer είναι «άκρως αποτελεσματικό» στην πρόληψη της σοβαρής νόσου μεταξύ ατόμων υψηλού κινδύνου που ξεκίνησαν τη φαρμακευτική αγωγή αμέσως αφότου εκδήλωσαν συμπτώματα, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η κλινική δοκιμή Φάσης ΙΙ/ΙΙΙ σε 1.200 εθελοντές έδειξε ότι το χάπι, το οποίο σχεδιάζεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ με την εμπορική ονομασία Paxlovid, μειώνει κατά 89% τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου εφόσον χορηγηθεί τρεις ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.

