Πολυτεχνείο Κρήτης:Διεθνής Διάκριση του Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Α. Φίλη μέσω του Διεθνούς Συνεδρίου World Automation Congress

Διεθνής Διάκριση του Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Α. Φίλη μέσω του Διεθνούς Συνεδρίου World Automation Congress (WAC) 2024

Το προσεχές Συνέδριο World Automation Congress (WAC) 2024 είναι αφιερωμένο σε τρεις καθηγητές Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ένας εκ των οποίων είναι ο Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και πρώην Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιάννης Α. Φίλης. Το WAC θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου 2024 στο Μεξικό και έχει θέμα “Applied Machine Learning and Artificial Intelligence for Autonomous Vehicles in the 21st Century”.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συγχαίρει τον Ομότιμο Καθηγητή και πρώην Πρύτανη Γιάννη Α. Φίλη για τη σημαντική αυτή διεθνή διάκριση, η οποία ενισχύει την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του Πολυτεχνείου Κρήτης.