Πώς το Χ του Ελον Μασκ έγινε η εμπροσθοφυλακή της παγκόσμιας δεξιάς

Ο Μασκ έχει πλέον χρησιμοποιήσει το X ως πλατφόρμα για να κάνει επιθετικές παρεμβάσεις στην πολιτική των ΗΠΑ, και όχι μόνο.

Από τότε που απέκτησε την X στα τέλη του 2022, η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με μια εκτίμηση, έχει χάσει σχεδόν το 80% της αξίας της.

Κάθε εβδομάδα, η πλατφόρμα φαίνεται να υπερτροφοδοτεί ένα ειδησεογραφικό θέμα που έρχεται να κυριαρχήσει στον συντηρητικό διάλογο -και συχνά και στον κυρίαρχο διάλογο- με πραγματικές πολιτικές επιπτώσεις.

Άλλες φορές, το X, συχνά με τη βοήθεια των αναρτήσεων του ίδιου του Μασκ, αναδεικνύει ιστορίες βασισμένες σε γεγονότα, αλλά αμφιλεγόμενες – σχετικά με την παράνομη μετανάστευση, τη κυβερνητική σπατάλη, την απάτη με τις βίζες, τη μείωση του πληθυσμού, τη μετάβαση του φύλου των νέων, ή την κυβερνητική καταστολή του λόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – τις οποίες τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης θεωρείται ότι αγνόησαν ή υποβάθμισαν.

Αυτήν την εβδομάδα, το «Χ» αναζωπύρωσε μόνο του ένα σκάνδαλο σχετικά με τις βρετανικές «συμμορίες grooming» – ομάδες ανδρών κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, πακιστανικής καταγωγής που είναι γνωστό ότι κακοποίησαν σεξουαλικά εκατοντάδες νεαρά κορίτσια στη βόρεια Αγγλία τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, ενώ οι τοπικές αρχές συχνά απέτυχαν να δράσουν.

Imagine if this were your child https://t.co/PHoAXFhRIt

— Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2025