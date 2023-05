Πόσα χρήματα χρειάζεστε για να θεωρείστε πραγματικά πλούσιοι;

«Ποτέ μην αρχίζεις μια δουλειά, μια μάχη, μια σχέση, αν ο φόβος της ήττας επισκιάζει την προοπτική της νίκης», είχε συμβουλέψει ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Για όσους ζηλεύουν την πορεία του και θέλουν να ανήκουν στο 1% των πλουσιότερων του Μονακό πρέπει η περιουσία τους να φτάνει σε 8ψήφια νούμερα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του διεθνούς κτηματομεσιτικού γραφείου Knight Frank, το όριο για να μπει κάποιος στο 1% των πλουσιότερων του Μονακό ανέρχεται σε 12,4 εκατ. δολάρια.

Σημαντικά χαμηλότερο, αλλά και πάλι υψηλό, είναι το «κατώφλι» για το 1% στην Ελβετία, όπου απαιτούνται 6,6 εκατ. δολάρια και η Αυστραλία, όπου χρειάζονται 5,5 εκατ. δολάρια. Στις ΗΠΑ πάλι και με 5,1 εκατ. δολάρια μπορεί κάποιος να σταθεί δίπλα στον Ουίλιαμ Μπάφετ, τον Τζεφ Μπέζος ή τον Μπιλ Γκέιτς.

Here's how much you need to make to be in the 1% around the world https://t.co/CGj4fbt0tK

— Bloomberg (@business) May 17, 2023