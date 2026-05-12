ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Επιδοτήσεις-μαμούθ έως 36.000 ευρώ για να «ανοίξουν» τα κλειστά σπίτια

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες αδρανή ακίνητα, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ενεργοποίησή του, προβλέποντας οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ για κάθε επιλέξιμη κατοικία.

Η νέα παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο έντονης πίεσης στη στεγαστική αγορά, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά και η προσφορά διαθέσιμων κατοικιών παραμένει περιορισμένη. Η κυβέρνηση επιδιώκει, μέσω του προγράμματος, να δώσει κίνητρα σε ιδιοκτήτες ώστε να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνισης και να αξιοποιήσουν ακίνητα που σήμερα παραμένουν κλειστά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου υπολογίζεται περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιδότηση θα μπορεί να ανέλθει έως τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά ακίνητο έχει τεθεί στις 36.000 ευρώ, ποσό που προορίζεται να καλύψει μέρος των δαπανών αναβάθμισης παλαιών κατοικιών.

Βασική επιδίωξη είναι να αξιοποιηθούν περισσότερες από 20.000 κλειστές κατοικίες, οι οποίες βρίσκονται κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και σε περιοχές με τουριστική δραστηριότητα. Η επαναφορά αυτών των ακινήτων σε χρήση εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει την προσφορά στέγης και να συμβάλει στη σταδιακή εξισορρόπηση της αγοράς.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι επιλεξιμότητας. Το ακίνητο θα πρέπει να έχει επιφάνεια έως 120 τετραγωνικά μέτρα, να έχει ανεγερθεί με οικοδομική άδεια έως το 1990 και, μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες θα υπάγονται σε εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την επίσημη προκήρυξη.

Η έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας αναμένεται μέσα στον μήνα. Η ενεργοποίηση του προγράμματος θεωρείται κρίσιμο βήμα για την αξιοποίηση του ανενεργού στεγαστικού αποθέματος, σε μια συγκυρία όπου η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών επιβαρύνει ιδιαίτερα νοικοκυριά και νέους ενοικιαστές.

