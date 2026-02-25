Στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» το νέο Κέντρο Ενημέρωσης για το Απόθεμα Βιόσφαιρας MAB/UNESCO Αστερουσίων με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη

Την απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης – Πληροφόρησης Αποθέματος Βιόσφαιρας MAB/UNESCO Αστερουσίων στα Καπετανιανά» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Γόρτυνας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 350.000 ευρώ, με τη συγχρηματοδότηση να εξασφαλίζεται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το νέο Κέντρο θα λειτουργήσει στο πλήρως ανακαινισμένο κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στα Καπετανιανά, ακριβώς στον πυρήνα του Αποθέματος Βιόσφαιρας των Αστερουσίων. Σκοπός της δημιουργίας του είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών. Παράλληλα, επιδιώκεται η προστασία και ουσιαστική ανάδειξη του πλούσιου περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής , συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην ενίσχυση του πολιτιστικού και εναλλακτικού τουρισμού.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Εμβληματικές Διαδρομές Κρήτης / Περιβάλλον και Πολιτισμός» και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2029.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πράξη περιλαμβάνει τις εξής κύριες παρεμβάσεις:

• Δημιουργία σύγχρονου ψηφιακού αποθετηρίου και διαδικτυακής πλατφόρμας για την τεκμηρίωση και προβολή των δεδομένων.

• Εγκατάσταση διαδραστικού εργαστηρίου και ψηφιακού θόλου προβολής 360°.

• Διαμόρφωση και εξοπλισμό αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων και ομιλιών.

• Δημιουργία 8 μικρών παρατηρητηρίων νυχτερινού ουρανού σε επιλεγμένα σημεία.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

«Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να στηρίζει εμπράκτως έργα και δράσεις για την προστασία, την ανάδειξη και το σεβασμό του περιβαλλοντικού αποθέματος των Αστερουσίων. Μέσω της χρηματοδότησης του νέου, σύγχρονου Κέντρου Ενημέρωσης στα Καπετανιανά, ενισχύουμε τις υποδομές του Δήμου Γόρτυνας και δίνουμε έμφαση στην ψηφιακή καινοτομία.

Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε τις νεότερες γενιές, να ευαισθητοποιήσουμε τους επισκέπτες και να στηρίξουμε δυναμικά την τοπική κοινωνία, προωθώντας τον εναλλακτικό τουρισμό σε μια περιοχή μοναδικής παγκόσμιας εμβέλειας και αναγνώρισης από την UNESCO», δήλωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης.