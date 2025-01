Προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης .

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, δέχεται αιτήσεις στα παρακάτω προγράμματα:

Αυτοχρηματαδοτούμενα προγράμματα :

 Εισαγωγή στον προγραμματισμό Μικροελεγκτών με Python (με έμφαση στην εκπαιδευτική πράξη)

 Η ιστορία της Ιατρικής μέσα από τα μνημεία και τα κινητά τεκμήρια πολιτισμού της νήσου Κρήτης

 Primary Care Training Hub. Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: εστίαση στην αλλαγή της συμπεριφοράς, στην επικοινωνία επαγγελματία υγείας-ασθενή και στις δεξιότητες συμβουλευτικής

 Ophthalmic Optics, Contact Lenses and Visual Perception: an optometric approach

 Advanced mini-Fellowship in Refractive Surgery. (Module1/Theoretical)

 Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESG)

Επιδοτούμενα προγράμματα σε κατόχους ΚΑΥΑΣ:

 Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού

Τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΚ, είναι σε τομείς αιχμής που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, υλοποιούνται με σύγχρονους μεθόδους διδασκαλίας και είναι βασισμένα στις ανάγκες και στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/programmata/ola-ta-programmata/trexonta

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ στο kedivim@uoc.gr ή στα 2810393661-662