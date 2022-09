Πρόσκοποι Ρεθύμνου : 109 χρόνια και η ιστορία συνεχίζεται

Για 109η χρονιά οι Πρόσκοποι Ρεθύμνου ξεκινούν με χαμόγελο και όρεξη για δράση και νέες περιπέτειες.

Ο Προσκοπισμός προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες και προκλήσεις, δημιουργώντας δυνατές φιλίες και καθημερινή περιπέτεια σε περισσότερα από 13.000 αγόρια και κορίτσια σε όλη την Ελλάδα. Με θετικό αντίκτυπο στη ζωή των νέων ανθρώπων, στα 7.000 ενήλικα στελέχη της Κίνησής μας καθώς και στις τοπικές τους κοινωνίες εκεί που συμμετέχουν και ζουν.

Με μεγάλη ποικιλία δράσεων, από την αναρρίχηση και την ιστιοπλοΐα έως την κατασκευή σχεδίας και το θέατρο. Ο Προσκοπισμός βοηθάει τους νέους 7-26 ετών να αναπτύξουν νέες ικανότητες και να ξεκλειδώσουν το ταλέντο τους, χτίζοντας την προσωπικότητά τους, ώστε να εξελιχθούν σε ενεργά άτομα στον τόπο τους

Αυτό γίνεται πραγματικότητα μέσω των προσπαθειών των ενήλικων εθελοντών μας που συνδυάζουν τη διασκέδαση και την προσκοπική ζωή στη φύση. Χιλιάδες γονείς κάθε εβδομάδα μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους, καθώς η Προσκοπική Κίνηση δέχεται παιδιά χωρίς διακρίσεις.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Kίνησης (W.O.S.M.) με περισσότερα από 50 εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο, με στόχο ένα καλύτερο κόσμο.

Η προηγούμενη χρονιά (2021-2022) λόγο της πανδημίας, ήταν μία χρονιά «επανεκκίνησης» και για το Προσκοπισμό στο Ρέθυμνο, γεμάτη από προσκοπικές δράσεις όπως ενδεικτικά:

– συλλογή και αποστολή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, για τους πυρόπληκτους

– το Jamboree on the air & Jamboree on the internet

– Open day – Γίνε Πρόσκοπος, γνώρισε μας

– Χριστουγεννιάτικο Λούνα Παρκ

– Εκπαιδεύσεις ενηλίκων μελών σε θέματα διαπαιδαγώγησης, Α’ βοηθειών και ασφάλειας,

– Δράσεις με έμφαση στα παραδοσιακά ξύλινα σκάφη μας και τη ζωή στη θάλασσά αλλά και τη ζωή στη φύση με: – 12 ημερήσιες εκδρομές

– 7 διήμερες εκδρομές

– 2 δεκαήμερες θερινές δράσεις, στο καταπράσινο Προσκοπικό Κέντρο «Παράδεισος» στους Αρμένους Ρεθύμνου, με συμμετοχή άνω των 300 μελών της Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Κρήτης.

Τη χρονιά που πέρασε είχαμε συνεχή δράση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις του τόπου μας, σε συνεργασία με φορείς και αρχές όπως:

– το Golden age gym festival

– τους εορτασμούς Εθνικών και τοπικών επετείων

– τα εγκαίνια του Σχολικού Μουσείου Αμνάτου

– τη δεντροφύτευση στο αλσύλλιο του Μασταμπά

– τη λαμπαδηδρομία για την Ειρήνη

– την εκστρατεία δημιουργικότητας και ανάγνωσης του εθνικού δικτύου Βιβλιοθηκών (Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου).



Συμμετείχαμε επίσης:

– στο εορτασμό των Θεοφανείων, με τα ξύλινα παραδοσιακά Ναυτοπροσκοπικά σκάφη μας,

– στην περιφορά του Επιταφίου,

– στην υποδοχή νέου Μητροπολίτη,

– στην εκδήλωση για τη θυσία των Προσκόπων στη Μικρά Ασία

Μέλη μας από το Ρέθυμνο συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Δράσεις του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων :

– στην Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση, που φέτος πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο. εκεί όπου συγκεντρώθηκαν έφηβοι από όλη την Ελλάδα και συζήτησαν για θέματα που απασχολούν την κοινωνία και τους ίδιους,

– στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενηλίκων μελών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, όπου συμμετοχικά πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Προσκοπικής κίνησης στην Ελλάδα

– στην Ελπίδα 2022, την μεγαλύτερη συνάντηση εφήβων στην Ελλάδα, με συμμετοχή πάνω από 1.200 ατόμων συνολικά, που πραγματοποιήθηκε στην ιστορική περιοχή της Ρούμελης.

Τα Προσκοπικά Συστήματα του Ρεθύμνου, ανοίγουν τις πόρτες τους από τις 24 Σεπτεμβρίου 2022, σε παλιά και νέα μέλη.

Μαζί με την έναρξη της νέας Προσκοπικής περιόδου ξεκινούν και οι εγγραφές για παιδιά από 7 έως 18 ετών. Επίσης στον Προσκοπισμό μπορούν να συμμετέχουν και άτομα άνω των 18 ετών που θέλουν να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό και τις προσκοπικές δράσεις.

Σημεία που μπορείτε να βρείτε Πρόσκοπους στο Ρέθυμνο:

– 2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου, Μελχισεδέκ 8-10 Παλιά πόλη,

τηλ. 6947542777, ηλεκτρονικό e-mail: 2rethymnou@sep.org.gr

Facebook: fb.com/groups/77876530159

Έναρξη 1/10/2022

– 4ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου, οδός 21ης Μαΐου αριθμός 16,

τηλ. 6973423325, e-mail: 4rethymnou@sep.org.gr

Facebook: fb.com/4systimanautoproskoponrethymnou/

Έναρξη 24/9/22

– 5ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου, Καστρινάκη 3,

τηλ. 6976328247, e-mail: 5rethymnou@sep.org.gr

Facebook: fb.com/groups/104763259560760/

Έναρξη 25/9/22

– Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Κρήτης, Μελχισεδέκ 8-10 Παλιά πόλη,

τηλ. 2831028106, e-mail: pedkritis@sep.org.gr

Facebook: fb.com/scoutsofwestcrete

Instagram: scoutsofwestcrete

ιστοσελίδα: www.scoutsofwestcrete.gr

Ημέρες και ώρες λειτουργίας : Τετάρτη 7-9 και Σάββατο 5-8 (συστήνεται προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία)

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.)

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συμμετέχει στον Παγκόσμιο Οργανισμό της Προσκοπικής Κίνησης, με εκατομμύρια μέλη σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμία διάκριση φυλής, γλώσσας, θρησκείας, εθνικότητας. Σκοπός του είναι η διαπαιδαγώγηση παιδιών και εφήβων με την προσκοπική μεθοδολογία, στην οποία περιλαμβάνονται η υπαίθρια ζωή, το ομαδικό παιχνίδι, η αυτενέργεια και η αυτό-εκπαίδευση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση στην Ελλάδα, αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 25.000 μέλη σε όλη τη χώρα. Το Σ.Ε.Π. ιδρύθηκε το 1910, συμπληρώνει δηλαδή το 2021, 111 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και συστηματικής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια κίνηση για τους σημερινούς νέους, τους αυριανούς πολίτες, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις προκρίνοντας την ενεργό συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Επικοινωνία με την Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Κρήτης:

Γιάννης Δεληγιαννάκης

Περιφερειακός Έφορος Δυτικής Κρήτης

Τηλ.: 28310 28106 / 6936 906260

E-mail: pedkritis@sep.org.gr , info@scoutsofwestcrete.gr

Διεύθυνση: Μελχισεδέκ 8, Ρέθυμνο 74131

URL: www.gineproskopos.gr / www.scoutsofwestcrete.gr

Επικοινωνία με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων:

Βίκυ Χρυσίνη

(Σύμβουλος Επικοινωνίας ΔΣ/ΣΕΠ)

Τηλ.: 2169007246, Κιν: 6945902476

E-mail: pr@sep.org.gr

Διεύθυνση: Πτολεμαίων 1, Παγκράτι 11635

URL: www.gineproskopos.gr / www.scouts4sdgs.gr / www.sep.org.gr