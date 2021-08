Πυροβόλησαν και σκότωσαν σκυλί έξω από το σπίτι του σε χωριό της Κρήτης

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε χωριό του Δήμου Πλατανιά.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων «Η προστασία των ζώων», στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Πλακαλώνα, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εξ’ επαφής τον 9χρονο «Ρόκκο» ενώ βρισκόταν έξω από το σπίτι του.

Το άτυχο σκυλάκι ήταν πολύ αγαπητό στην γειτονιά του ενώ αξίζει να σημειωθεί πως έγινε καταγγελία κατ’ αγνώστου από τους κηδεμόνες του.https://creta24.gr/

Δείτε την ανάρτηση:

Η προστασία των ζώων,Χανιά/Chania animal protection

@filozoikos.chaniwn · Μη κερδοσκοπικός οργανισμός

paypal.com

Η προστασία των ζώων,Χανιά/Chania animal protection

12 ώρ. ·

📍📍Πλακαλώνας Δήμου Πλατανιά 2021!(scroll for english)

🔴🔴Τον πυροβόλησαν εξ’επαφής έξω από το σπίτι του‼️

📍📍Ο Ρόκκο,9 ετών,5-6 κιλά βρήκε φρικτό θάνατο από χέρι ανθρώπου.

Ο Ρόκκο ήταν πολύ αγαπητός στη γειτονιά του,δεν πειραξε ποτέ κανέναν και όμως κάποιος αποφάσισε να του αφαιρέσει τη ζωή.

Έγινε καταγγελία κατ’ αγνώστου από τους κηδεμόνες και το άψυχο κορμάκι του μεταφέρθηκε στην κτηνιατρική για νεκροψία όπου βρέθηκε η σφαίρα!

📍📍Για άλλη μια φορά ,τα στόματα είναι κλειστά και κανείς “δεν είδε και δεν άκουσε τίποτα” !!!

📍📍Η σιωπή είναι συνενοχή!!

🔴🔴🔴ΌΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ‼️

#μιλα

——-

Plakalonas village Platanias,Chania 2021!

Rokko,beloved pet got killed last night by gun shot !

His owners pressed charges,autopsy has been done today and bullet has been found!

Once again,in such a small community,nobody saw,hear anything !

Please share,maybe someone will decide to speak up