“Moντέρνα Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στην Μεσόγειο: Κοινός Τόπος και Παράλληλες Ιστορίες”

Η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Μεσογείου (UMAR – Union of Mediterranean Architects – Architectes de la Méditerranée) σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ), το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (CAM), την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολ Κρήτης / School of Architecture ΤU Crete), το Ερευνητικό Εργαστήριο CRISIS του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (arch.uoi) και το Ελληνικό Τμήμα της UIA (UIA Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων), καθώς και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και το ΤΕΕ-ΤΔΚ διοργανώνουν το Συνέδριο Modern Architectural Heritage of the Mediterranean: Common Grounds – Parallel Stories.

Πάνω από εξήντα αρχιτέκτονες από τις χώρες της Μεσογείου και την ευρύτερη περιοχή, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και αναγνωρισμένοι επαγγελματίες, θα συζητήσουν, ίσως για πρώτη φορά, για την μοντέρνα αρχιτεκτονική κληρονομιά της Μεσογείου, αυτά που μοιραζόμαστε και όσα μας διακρίνουν.

Το απόγευμα του Σαββάτου 12 Οκτωβρίου, το συνέδριο φιλοξενεί τις διαλέξεις των προσκεκλημένων Michelangelo Sabatino, Καθηγητή στο Illinois Institute of Technology και Jean-François Lejeune, Καθηγητή στο Miami School of Architecture.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) στις 12-13 Οκτωβρίου 2024 και διοργανώνεται στα πλαίσια των εορτασμών των 30 χρόνων της UMAR.

Η παρακολούθηση είναι ανοικτή στο κοινό. Οι εργασίες θα διεξαχθούν στα αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://umar.org/