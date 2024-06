Ρέθυμνο:10ο Event Γυναικείας Επιχειρηματικότητας από το Women Do Business με την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης

Το Women Do Business έρχεται για 1η φορά στο Ρέθυμνο για ένα καλοκαιρινό απόγευμα γεμάτο γυναικεία επιχειρηματικότητα, έμπνευση, παρακίνηση, ενδυνάμωση και δικτύωση!

Σάββατο 29 Ιουνίου, στο Σπίτι του Πολιτισμού, από τις 18.30 (ώρα προσέλευσης 18:00) έως τις 22.00, το Women Do Business με χαρά προσκαλεί όλα όσα υποστηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Μια μοναδική ευκαιρία για όσα θέλουν να εμπνευστούν, να ταυτιστούν και να δικτυωθούν.

Υπό την Αιγίδα: Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Περιφέρειας Κρήτης, Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνης, Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, ICC WOMEN HELLAS και ICC HELLAS.

Στο #SummerEvent της Οργάνωσης, τέσσερις ξεχωριστές γυναίκες από τον χώρο του επιχειρείν μοιράζονται την προσωπική τους ιστορία, αποκαλύπτοντας τόσο τις επιτυχίες όσο και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν μέχρι να κάνουν το επιχειρηματικό τους όνειρο πραγματικότητα:

1. Αλεξάνδρα Θεοχάρη | Founder & Creative Director KLOTHO

2. Μαρία Μαλικούτη | πρ. Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος “ΑΡΚΑΔΙ”, Business Consultant “ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ”, Business transformer ESG expert and AI prompt Engineer

3. Πέπη Μπιρλιράκη | Ξενοδόχος, πρ. Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας Δήμου Ρεθύμνης

4. Κατερίνα Ξεκάλου | Επιχειρηματίας – Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος ΑΥΛΗ ΑΞΤΕ

Συνοδοιπόρησα στην προετοιμασία και μαζί τους επί σκηνής, η μοναδική Inspirational Transformational Speaker & Coach Μαρίνα Χαιρέτη.

Mοναδική έναρξη με ένα ρεσιτάλ πιάνου από τον σολίστ Φίλιππο Κλαψινάκη!

Guest of Honor: Ανδριάνα Μανέττα | Communication & Marketing Strategist for International Brands

Δήλωση Συμμετοχής με κράτηση θέσης στο Eventbrite Link.

Αριθμός θέσεων περιορισμένος. Είσοδος 5 ευρώ (+1,57€ έξοδα πλατφόρμας).

*Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των δράσεων της οργάνωσης, προς υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Μετά την εκδήλωση, θα ακολουθήσει networking με συνοδεία ποτών και finger food και μουσικές επιλογές από τον DJ Aris. Μοναδικά δώρα θα περιμένουν να εκπλήξουν τ@ καλεσμέν@ μας.

Βίντεο της εκδήλωσης θα είναι διαθέσιμο μετά το πέρας αυτής στο κανάλι του Women Do Business στο YouTube!

Χορηγοί/ συντελεστές: AN Catering, ΑΥΛΗ ΑΞΤΕ, Barbara’s Delights, Τίμος Βροντάκης, Garis Tours, Guest First Vacation Rentals, Kourkoulou Winery, Κωνσταντίνος Καλλιονάκης Face, Άρης Κουγιουμτζής, Φερενίκη Σταυριανάκη, Steris Elegant Beach Hotel, Theartermis Palace, Αγγελική Φραγκιαδάκη, Fraoules, Κωνσταντίνος Ψυχαράκης.

Η εθελοντική μας ομάδα θα ταξιδέψει προς και από την Κρήτη με ασφάλεια χάρη στα υπερσύγχρονα πλοία του χορηγού μας, Minoan Lines.

Τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ως silver χορηγός της εκδήλωσης, υποστηρίζουν ενεργά την ανάπτυξη και προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στην πραγματοποίηση του event μας.

Χορηγοί δώρων: I BELIEVE IN YOU, Life Choices Coaching- LCC- Polymnia Pateraki, MUSES, Soul Flow Yoga Studio, KIMMARA, Klotho,Star Sleep, Φαρμακείο Αγγελική Χατζηδάκι.

**O χώρος που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση είναι προσβάσιμος σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα.

Το Women Do Business είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που προάγει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την κατάργηση στερεοτύπων μέσα από ποικίλες δράσεις, αρχικά στην Περιφέρεια της Κρήτης. Ξεκινήσαμε τον Μάιο του 2019, διοργανώνοντας φόρουμ με στόχο την προαγωγή γυναικείας επιχειρηματικότητας και εξελιχθήκαμε στο 1ο business incubator στην Κρήτη. Στόχος μας είναι να μειώσουμε την επιχειρηματική ανισότητα και να συμβάλουμε στην προαγωγή της ισότητας των φύλων και στην αλλαγή της κουλτούρας γύρω από τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στο επιχειρείν. Περισσότερα για την οργάνωσή μας μπορείς να βρεις στην ιστοσελίδα μας, στο LinkedIn μας, στο Instagram μας και στο Facebook μας.