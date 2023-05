Ρέθυμνο:3-5 Μάϊου Διεθνές Συνέδριο για τη βελτίωση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Το Διεθνές Συνέδριο πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TASTstrategy

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα TASTstrategy (TeAching STrategies), σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Combating skills mismatch in education. Exchanging Paradigms and enhancing skills transferability for combating students’ skills mismatch in education».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Ρέθυμνο (campus Γάλλου), στις 3-5 Μαΐου 2023, σε μια υβριδική μορφή που θα επιτρέπει την ευρεία συμμετοχή, με την είσοδο σε όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν δια ζώσης να είναι ελεύθερη.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τα πιο πρόσφατα ευρήματα και παραδείγματα για ζητήματα στρατηγικών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών πολιτικών, επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, αξιολόγησης και απασχολησιμότητας.

Υπενθυμίζεται, ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα TASTstrategy, υλοποιείται μέσα από μια συνεργασία ανάμεσα στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και των πανεπιστημίων Université Catholique de l’Ouest στη Γαλλία, Universitatea din Bucuresti στη Ρουμανία και University of Granada στην Ισπανία και αποτελεί μια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.taststrategy.eu/conference-2023