Ρέθυμνο:Διοργάνωση εκδήλωσης στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Πέμπτη 5 Μαΐου, 2022, 2:30 – 4:30 μ.μ., Πανεπιστημιούπολη Γάλλου,

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο

Ο οργανισμός Startup Greece είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει τη διοργάνωση της εκδήλωσης, με τίτλο “Opportunities for students in Innovation and Entrepreneurship”, με τη συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης, και σε συνεργασία με το European Startup Universe, υπό το πλαίσιο του τριήμερου συνεδρίου “European Startup Universe Closing Conference.”

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 και ώρα 2:30 μ.μ. (Αίθουσα Β1-15, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών). Οι ομιλητές θα δώσουν μια πλήρη εικόνα του οικοσυστήματος, αλλά και θα παρουσιάσουν τις ευκαιρίες που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο οποιοσδήποτε νέος βρίσκεται στην Κρήτη. Στόχος είναι η ενδυνάμωση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στο νησί σε συνδυασμό με την διεύρυνση των ευκαιριών προς τους νέους που θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά και να τολμήσουν στο νεοφυές επιχειρείν.

Θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις και ομιλίες από τους:

– Ανδρέας Παναγόπουλος, Πρόεδρος Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Πανεπιστημίου Κρήτης

– Νικόλαος Μωραϊτάκης, Στέλεχος Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης

– Θάνος Παράσχος, Organizer of the European Startup Universe

– Κώστας Καρζής, EU Project Manager at Startup Greece

– Paul & Emma Efmorfidis, Entrepreneurs, COCO-MAT

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα εγγραφής ώστε να εξασφαλίσουν τη θέση τους: https://bit.ly/ESUCCUOC.

Περιορισμένες θέσεις – Είσοδος ελεύθερη.

Βρείτε την αίθουσα στο χάρτη: https://bit.ly/3OheBnW

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης. Χορηγός φιλοξενίας είναι το Avli Hotel & Restaurant, χορηγοί σε είδος είναι η COCO-MAT και η Coca Cola 3E Hellas!

Η πρωτοβουλία European Startup Universe τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτρόπου Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Mariya Gabriel (European Commission), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (European Committee of the Regions) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (European Parliament). Πρέσβης της πρωτοβουλίας είναι η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή.

** Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα τρέχοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.