ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Επετειακές Εκδηλώσεις για την 81η Επέτειο από το Τρίτο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ

Ο Δήμος Ανωγείων ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 81 χρόνων από το Τρίτο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων, την πιο σκληρή και βίαιη καταστροφή που υπέστη ο τόπος στις 13 Αυγούστου 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Στις φετινές εκδηλώσεις θα παραστούν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης .

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

11:00 π.μ. Στον Ι.Ν Αγ.Ιωάννη

Άφιξη επισήμων – Δοξολογία

Στο χώρο του Ηρώου, πλατεία «Αρμί»

Επιμνημόσυνη δέηση

Χοροστατούντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κ.κ. Προδρόμου

Ομιλία: «Ανώγεια: ο τόπος που δεν έσβησε ποτέ»

Από την κα. Κατερίνα Σπιθούρη, Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατάθεση στεφάνων

Ενός λεπτού σιγή

Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

«Ω, Παναγιά μου Ανωγειανή»

Απόσπασμα από το τραγούδι της Ειρήνης Αναγνωστάκη, από το Λυκούργο Πασπαράκη

Λήξη τελετής

Οι εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό να υπενθυμίσουν την ιστορική ευθύνη όλων μας: να μην ξεχάσουμε τις θυσίες του παρελθόντος και να πορευτούμε με αξιοπρέπεια, ενότητα και αλήθεια προς το μέλλον.

Ο Δήμαρχος Ανωγείων, κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης, δήλωσε:

«Τα Ανώγεια δεν είναι απλώς ένας τόπος με βαρύ ιστορικό φορτίο. Είναι ένας τόπος που μετουσίωσε τον πόνο σε πολιτισμό, την καταστροφή σε δημιουργία, και τη μνήμη σε ευθύνη. Η 13η Αυγούστου είναι ημέρα καθαρής μνήμης και εθνικής αυτογνωσίας.»

Ο Δήμος Ανωγείων προσκαλεί όλους τους πολίτες, τους απογόνους των θυμάτων, τους φορείς και τους επισκέπτες να παραστούν και να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής.

Γιατί η Μνήμη είναι Ζωντανή όταν Την Τιμάμε.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη:Με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος και νοσηλείας...

0
Εξιχνιάσθηκαν -2- περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ηράκλειο και Λασίθι Με...

Κρήτη:Δηλώσεις από την ΕΛ.ΑΣ για θέματα Οδικής...

0
Εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου οι Διοικητές των...

Κρήτη:Με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος και νοσηλείας...

0
Εξιχνιάσθηκαν -2- περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ηράκλειο και Λασίθι Με...

Κρήτη:Δηλώσεις από την ΕΛ.ΑΣ για θέματα Οδικής...

0
Εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου οι Διοικητές των...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Υπό την Αιγίδα της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ, το TUI Socca Champions League στο Ρέθυμνο
Επόμενο άρθρο
Δήμος Αγίου Νικολάου:Συναυλία – αφιέρωμα για τα 125 χρόνια (1900 – 2025) της Φιλαρμονικής Νεάπολης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST