Ρέθυμνο:Επετειακές Εκδηλώσεις για την 81η Επέτειο από το Τρίτο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων

Την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ

Ο Δήμος Ανωγείων ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 81 χρόνων από το Τρίτο Ολοκαύτωμα των Ανωγείων, την πιο σκληρή και βίαιη καταστροφή που υπέστη ο τόπος στις 13 Αυγούστου 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Στις φετινές εκδηλώσεις θα παραστούν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης .

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

11:00 π.μ. Στον Ι.Ν Αγ.Ιωάννη

Άφιξη επισήμων – Δοξολογία

Στο χώρο του Ηρώου, πλατεία «Αρμί»

Επιμνημόσυνη δέηση

Χοροστατούντος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κ.κ. Προδρόμου

Ομιλία: «Ανώγεια: ο τόπος που δεν έσβησε ποτέ»

Από την κα. Κατερίνα Σπιθούρη, Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατάθεση στεφάνων

Ενός λεπτού σιγή

Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

«Ω, Παναγιά μου Ανωγειανή»

Απόσπασμα από το τραγούδι της Ειρήνης Αναγνωστάκη, από το Λυκούργο Πασπαράκη

Λήξη τελετής

Οι εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό να υπενθυμίσουν την ιστορική ευθύνη όλων μας: να μην ξεχάσουμε τις θυσίες του παρελθόντος και να πορευτούμε με αξιοπρέπεια, ενότητα και αλήθεια προς το μέλλον.

Ο Δήμαρχος Ανωγείων, κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης, δήλωσε:

«Τα Ανώγεια δεν είναι απλώς ένας τόπος με βαρύ ιστορικό φορτίο. Είναι ένας τόπος που μετουσίωσε τον πόνο σε πολιτισμό, την καταστροφή σε δημιουργία, και τη μνήμη σε ευθύνη. Η 13η Αυγούστου είναι ημέρα καθαρής μνήμης και εθνικής αυτογνωσίας.»

Ο Δήμος Ανωγείων προσκαλεί όλους τους πολίτες, τους απογόνους των θυμάτων, τους φορείς και τους επισκέπτες να παραστούν και να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής.

Γιατί η Μνήμη είναι Ζωντανή όταν Την Τιμάμε.