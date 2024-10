Ρέθυμνο: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διακρατική στρατιωτική άσκηση ΜΕΔΟΥΣΑ 13

Την άσκηση ΜΕΔΟΥΣΑ 13 που αφορά σε αεροναυτική άσκηση, παρακολούθησαν εν πλω από το πλοίο LHD MISTRAL της Αιγύπτου και τη Φρεγάτα ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, αρχηγοί των όπλων και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών συνεργασίας, διεθνείς παρατηρητές και στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων άλλων χωρών. Κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν με επιτυχία άλμα Ελεύθερης Πτώσης με σημαίες κρατών από Ελικόπτερο Π CH-47D με τη συμμετοχή προσωπικού ΕΔ – ΔΕΕ Ελλάδας – Αιγύπτου – Κύπρου – Σαουδικής Αραβίας, εναέρια διείσδυση με άλμα Ελεύθερης Πτώσης από ελικόπτερο CH-47D από το προσωπικό ΕΔ – ΔΕΕ Ελλάδας – Αιγύπτου, διείσδυση ομάδας αναγνώρισης ακτής από θαλάσσης, με ρίψη ελαστικών λέμβων εφόδου (HELO CASTING) από Ελικόπτερο CH-47D και προστασία δυνάμεων από ΕΕ/Π ΑΗ – 64A/D (Force Protection) με τη συμμετοχή προσωπικού ΕΔ – ΔΕΕ Ελλάδας – Αιγύπτου – Σαουδικής Αραβίας, αναγνώριση ακτής (τμήματα ΕΔ – ΔΕΕ) και έξοδος τμήματος πεζοναυτών στην ακτή με κάλυψη από Ελικόπτερο OH – 58D, με χρήση αποβατικών σκαφών L – CAT και CTM του LHD MISTRAL, διαβίβαση αναφοράς τακτικής κατάστασης από ομάδα αναγνώρισης ακτής, καθοδήγηση Πυρών Εγγύς Υποστήριξης/Τερματική καθοδήγηση αεροσκάφος μέσω – JTAC (Joint Terminal Attack Controller) με τη συμμετοχή προσωπικού ΕΔ – ΔΕΕ Ελλάδας – Αιγύπτου και Αεροσκάφη ΠΑ Ελλάδας – Αιγύπτου, παροχή εγγύς πυρών προστασίας από επιθετικό ελικόπτερο (Close Combat Attack – CCA), στο τμήμα αεροκίνησης, κατεύθυνση μέσων από Ομάδα διείσδυσης με Ελεύθερης Πτώσης ΕΕ/Π ΑΗ – 64A/D Ε/Π OH – 58D, έξοδος δυνάμεων 1ου κύματος Συμμετοχή προσωπικού Ελλάδας (Δυνάμεις ΠΖΝ) – Αιγύπτου – Σαουδικής Αραβίας Ελαστικές λέμβοι εφόδου Σκάφη RHIB (Αίγυπτος) με συμμετοχή προσωπικού Ελλάδας (Δυνάμεις ΠΖΝ) – Αιγύπτου – Σαουδικής Αραβίας και έξοδος δυνάμεων 2ου κύματος, αεροκίνηση προς στόχο με Ελικόπτερο CH-47D και ταχεία ανάπτυξη Τμήματος Ειδικών Επιχειρήσεων με Fast Rope, προστασία δυνάμεων (Force Protection) με τη συμμετοχή προσωπικού ΕΔ – ΔΕΕ Ελλάδας – Αιγύπτου ΕΕ/Π ΑΗ – 64A/D Ε/Π OH – 58D, απαγκίστρωση τμημάτων ΕΔ – ΔΕΕ (Απαγκίστρωση προς LHD MISTRAL και ελληνικά Αρματαγωγά πλοία) Ε/Π S – 70B Σκάφη RHIB (Αίγυπτος και Ελλάδα), έξοδος δυνάμεων 3ου κύματος με έξοδο τροχοφόρων οχημάτων HMMWVs, και τη συμμετοχή προσωπικού Ελλάδας (Δυνάμεις ΠΖΝ) – Σαουδικής Αραβίας με χρήση αποβατικών σκαφών L – CAT και CTM του LHD MISTRAL, διέλευση Μονάδων Επιφανείας, διέλευση αεροσκαφών και διέλευση ελικοπτέρων.