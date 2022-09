Ρέθυμνο:Η ομάδα του ΄΄Φρίξου΄΄γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας με μία παράσταση Stand Up Comedy

Η Α.ΞΕ.Π.Τ. (Ασφαλή Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα) – η βραβευμένη ομάδα του «Φρίξου» – σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, τον Δήμο Ρεθύμνης και με την υποστήριξη του Συλλόγου Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνου γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας στο Ρέθυμνο #WSHD22 με μία παράσταση Stand Up Comedy για όλη την οικογένεια που θα γίνει στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 8 μ.μ.

«Γιατί σχέσεις χωρίς γέλιο… φαγητό χωρίς αλάτι»

Η σεξουαλική αγωγή, ένα σοβαρό μάθημα στα σχολεία, όπου οι θεατές καλούνται να γνωρίσουν την κωμική του όψη…

Ο Αναστάσης Χριστοφιλόπουλος θα παρουσιάσει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο το θέμα για τη σεξουαλική υγεία και την ενημέρωση παιδιών και εφήβων και για όλα αυτά που οι δικοί μας γονείς ‘παρέλειψαν’ να μας μιλήσουν…

Λίγα λόγια για τον κωμικό:

O Aναστάσης Χριστοφιλόπουλος ασχολείται με το Stand Up Comedy από το 2009. Την ίδια χρονιά δημιουργήθηκε η ομάδα Jokers Stand Up Comedy Theater και για τέσσερα χρόνια έκαναν παραστάσεις στην Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία, τα Γιάννενα και τη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στην Αθήνα θέατρο με υποτροφία ¨Βασίλης Διαμαντόπουλος¨ και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή «Διομήδης Φωτιάδης» καθώς και τις εξαγωγικές εξετάσεις του υπουργείου πολιτισμού το 2018. Από τότε μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις σε αρκετά θέατρα της Αθήνας καθώς και σε περιοδείες και παράλληλα κάθε χρόνο ετοιμάζει την δική του Stand Up Solo παράσταση. Mε την πολύτιμη βοήθεια των μελών της Α.ΞΕ.Π.Τ. ετοίμασαν το Stand Up Project για όλη την οικογένεια που θα παρακολουθήσετε για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022.

EΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

#WSHD2022 Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας 4 Σεπτεμβρίου 2022 World Sexual Health Day 2022 #WSHD2022

Από την ομάδα του Φρίξου – Α.ΞΕ.Π.Τ. Μαργαρίτα Γερούκη, Έλενα Βιταλάκη, Αθηνά Τριαματάκη, Δέσποινα Μαυράκη

Με εκτίμηση!

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Μαργαρίτα Γερούκη Αθηνά Τριαματάκη