Ρέθυμνο:Με θετικό πρόσημο σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις ολοκληρώνεται η τουριστική σεζόν

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ

Με θετικό πρόσημο σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις ολοκληρώνεται η τουριστική σεζόν στο Ρέθυμνο

Λιγότερα τα καθαρά έσοδα για τις επιχειρήσεις

Με αυξημένες αφίξεις και διανυκτερεύσεις κατά 4% σε σχέση με πέρυσι (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στα στοιχεία ο Οκτώβριος) ολοκληρώνεται η φετινή τουριστική περίοδος στον νομό Ρεθύμνου. Τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν ήδη κλείσει και άλλα ετοιμάζονται ως τις αρχές της εβδομάδας να κατεβάσουν ρολά, ενώ κάποια λίγα θα παραμείνουν ανοιχτά αφού οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και κάποια άλλα μεταξύ των οποίων το Plaza Grecotel θα συνεχίσει τη λειτουργία του και τη χειμερινή περίοδο σε μια προσπάθεια προσέλκυσης επισκεπτών και τους χειμερινούς μήνες.

Η σεζόν ολοκληρώνεται με θετικό πρόσημο και με πολλές ιδιαιτερότητες αφού όπως λένε οι ξενοδόχοι η αύξηση των τζίρων είναι κατά κύριο λόγο πληθωριστική και τα καθαρά έσοδα είναι περιορισμένα λόγω της ακρίβειας που εξακολουθεί να αποτελεί το μεγάλο αγκάθι.

Η ενεργειακή και η οικονομική κρίση που ταλανίζει την Ευρώπη και ο ψηλός πληθωρισμός ο οποίος επίσης αποτελεί ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν είναι κατεξοχήν ελληνικό, είχαν επιπτώσεις στην τουριστική περίοδο. Και αυτό γιατί όπως φάνηκε και από τα στοιχεία μπορεί οι αφίξεις να αυξήθηκαν, περιορίστηκε όμως ο χρόνος διαμονής των επισκεπτών, ενώ φάνηκε και η αλλαγή κατηγορίας στα καταλύματα τα οποία επέλεξαν οι επισκέπτες. Η τιμή ήταν φέτος το βασικό κριτήριο για την επιλογή του τουριστικού πακέτου. Ειδικότερα, τα καταλύματα δυο αστέρων κατέγραψαν όλη τη σεζόν σημαντική αύξηση ενώ τον μήνα Μάιο τα πεντάστερα και τα τετράστερα ξενοδοχεία κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 14,51% κάτι που αποτυπώνει τη διάθεση και την ανάγκη για τα ταξίδια, παράλληλα όμως και τις οικονομικές δυσκολίες απόρροια της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του συλλόγου Ξενοδόχων Μανόλης Τσακαλάκης τονίζει:

«Τη φετινή σεζόν ξεπερνάμε τους στόχους, που είχαμε θέσει. Θεωρητικά θα είμαστε ένα 4% και κάτι παραπάνω από πέρυσι στις αφίξεις σε επίπεδο Κρήτης. Αλλά, τα καθαρά έσοδα θα είναι λιγότερα παρότι κάναμε μεγαλύτερους τζίρους. Οι τζίροι είναι πολύ μεγαλύτεροι, αλλά τα καθαρά έσοδα των πάσης φύσεως εταιριών και όχι μόνο των ξενοδοχειακών, ακόμα και στην αγορά, στον επισιτισμό, στα εστιατόρια, στις ταβέρνες, στα μαγαζιά, όλοι έχουν κάνει κάτι καλύτερο από πέρυσι, με μόνη διαφορά τα χρήματα που θα τους μείνουν καθαρά θα είναι λιγότερα και από τα περυσινά και πολύ λιγότερα από του 2019. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος και είναι ο πάρα πολύ μεγάλος πληθωρισμός. Όλοι οι άνθρωποι το ξέρουν, πηγαίνουν κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ, από εδώ και από εκεί, βλέπουν τι γίνεται. Αυτός είναι ο λόγος».

Και προσθέτει ότι: «Στη φετινή σεζόν φάνηκε από τις διανυκτερεύσεις μια μετατόπιση της μάζας μια κατηγορία πιο κάτω ενώ περιορίστηκε και χρόνος διαμονής. Για παράδειγμα πελάτες που είχαμε συνηθίσει να έρχονται δύο και τρεις φορές τη σεζόν στο ίδιο ξενοδοχείο, ήρθαν μια φορά λιγότερη. Επίσης πελάτες που έρχονταν και διέμεναν δύο βδομάδες, έμειναν τώρα δέκα μέρες ή μια βδομάδα. Χάσαμε πολλούς από τις κατηγορίες που δεν μπορούσαν να πληρώσουν αυτό το οποίο είχαν συνηθίσει να πληρώνουν. Κάποιος ο οποίος πήγαινε σε ένα τετράστερο και ήταν με ημιδιατροφή ευχαριστημένος, και κάποιος άλλος πήγαινε σε ένα τρίστερο και ήταν ικανοποιημένος με το πρωινό μονάχα, αυτός δεν μπόρεσε φέτος να έρθει και αναγκάστηκε και άλλαξε χώρα. Πολλοί από τους πελάτες μας άλλαξαν χώρα. Όποιοι ήθελαν να έρθουν Ελλάδα, για τους δικούς τους λόγους ο καθένας, άλλαξαν κατηγορία καταλύματος και πήγαν μια κατηγορία πιο κάτω. Οι πελάτες των ακριβών πεντάστερων, δεν πτοήθηκαν, αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι. Αυτοί που πάνε στα πεντάστερα δεν είναι κατ’ ανάγκη και πεντάστεροι πελάτες, είναι τετράστεροι πελάτες οι οποίοι βρίσκουν μια προσφορά, κάποια καλύτερη τιμή στην αρχή και στο τέλος της σεζόν ή στη μέση όταν υπάρχει κάποια προσφορά, και έρχονται. Αυτοί τώρα όλοι, επειδή δεν μπορούσαν να το κάνουν, πήγαν σε χαμηλότερη κατηγορία, παρότι η διαφορά η φετινή με την περυσινή χρονιά είναι ότι πέρυσι δεν είχαμε καθόλου προσφορές, φέτος είχαμε προσφορές ακόμα και στην υψηλή περίοδο. Τα τριάστερα και τα διάστερα να κάνουν τη διαφορά, να αυξάνονται οι διανυκτερεύσεις τους και να σηκώνουν τον μεσαίο δείκτη, αυτό φάνηκε και αποτυπώθηκε στα στατιστικά».

Αισιοδοξία για τη σεζόν του 2024

Παράλληλα αισιοδοξία επικρατεί για τη νέα σεζόν με τα πρώτα μηνύματα να είναι θετικά. Η Ελλάδα και η Κρήτη, διατηρεί το συγκριτικό πλεονέκτημα ενός ασφαλούς προορισμού, ενώ διαθέτει προϋποθέσεις και προδιαγραφές που την καθιστούν ένα δημοφιλές τόπο διακοπών για τους Ευρωπαίους, απέναντι σε άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς.

«Βλέπω ότι του χρόνου η χώρα μας θα εξακολουθήσει να έχει μια ανοδική πορεία, γιατί έδωσε εξετάσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και στην πανδημία που ανταπεξήλθε πάρα πολύ καλά, εφάρμοσε τα πρωτόκολλα. Τώρα που υπάρχει ξανά μια έξαρση κορονοϊού, εμείς εδώ τα πάμε καλά, είναι και ο καιρός που μας βοηθάει. Θεωρώ ότι εάν τιθασευτεί και λίγο ο πληθωρισμός θα έχουμε μια καλή τουριστική σεζόν το 2024. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί ένα ασφαλή προορισμό και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Βέβαια κανείς δεν ξέρει τι μέλλει γενέσθαι με τους πολέμους την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή» τόνισε ο κ. Τσακαλάκης.

Συνεχείς προσπάθειες για την επέκταση της σεζόν

Εν τω μεταξύ συνεχείς είναι οι προσπάθειες προώθησης και προβολής της Κρήτης στις διεθνείς αγορές. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, λέει ο πρόεδρος του συλλόγου Ξενοδόχων τονίζοντας ότι ο τουρισμός είναι ένα προϊόν το οποίο χρειάζεται συστηματική προσπάθεια ανάπτυξης αλλά και ανάδειξής του. Η Ελλάδα, η Κρήτη και το Ρέθυμνο καλούνται συνεχώς να αποδεικνύουν ότι αποτελούν ένα όμορφο προορισμό, με πλούσια γαστρονομία, ιστορία και πολιτισμό. Για αυτό όπως προσθέτει όλες οι συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις φεστιβάλ και οποιαδήποτε δράση αφορά την προβολή του τόπου είναι σημαντική, αφού αναδεικνύονται συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου σε ολοένα και περισσότερες αγορές και αυτές αποτελούν βήματα ενίσχυσης της προσπάθειας για την επέκταση της σεζόν. Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος του συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, αναφέρει: «Πάντα ο στόχος μας είναι η επέκταση της σεζόν. Για αρχή μέχρι και τον Δεκέμβριο.

Στο Ρέθυμνο γίνεται μια προσπάθεια, ήδη το Plaza της Grecotel θα μείνει για δεύτερη χρονιά ανοιχτό τον χειμώνα.

Οι τουριστικοί φορείς του τόπου καθόλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου συμμετέχουμε σε εκθέσεις. Συναντάμε στις πτήσεις της Aegean και της TUI πάρα πολλούς ξένους που έρχονται στην Κρήτη μέσω Αθηνών. Είναι και πολλοί οι οποίοι μένουν μόνιμα στο νησί, είναι και άλλοι που έρχονται να επισκεφτούν δικούς τους στην Κρήτη, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι έρχονται δύο και τρεις βδομάδες, δεδομένου ότι το κλίμα το δικό μας τον χειμώνα είναι όπως το κλίμα το δικό τους το καλοκαίρι. Για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες στη Γλασκόβη της Σκωτίας, στη δράση παρουσίαση της Κρήτης που εκτός από την περιφέρεια παίρνουν μέρος και δήμοι, όπως είναι ο δήμος Ρεθύμνης και ο δήμος Χερσονήσου, αναφέρθηκε ότι ο καιρός που έχουν αυτοί το καλοκαίρι εκεί είναι ο ίδιος με τον καιρό που έχουμε εμείς τον χειμώνα εδώ. Οι Σκωτσέζοι σκέφτονται σοβαρά να ταξιδεύουν χειμώνα στην Κρήτη. Είναι κάτι τέτοιες προσπάθειες που θα πρέπει να τις βοηθήσουμε. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται μέσω της «Choose crete», που από παλιά ο γνωστός μας Λεωνίδας Μπαμπάνης ο οποίος ασχολείται αυτήν τη στιγμή με την Κρήτη εδώ και δύο χρόνια. Γίνονται αυτά τα be to be τα οποία ως επί το πλείστον απευθύνονται σε δημοσιογράφους, tour operators. Έχουν τον χαρακτηρισμό του «be a Cretan for a day» και μετά την παρουσίαση τους παρατίθεται ένα γεύμα, ένα δείπνο με κρητικά προϊόντα. Σκοπός όλων αυτών των δράσεων είναι να υπενθυμίζουμε συνεχώς την παρουσία μας, να διαφημίζουμε συνεχώς για να μην βγούμε από τον χάρτη, διότι υπάρχουν και οι ανταγωνιστές. Οπότε με αυτόν τον τρόπο πρώτα-πρώτα διαφημίζουμε τα πλεονεκτήματα της Κρήτης, ό,τι έχει να δώσει σε κάποιος ο οποίος θα την επισκεφτεί είτε από πλευράς φυσικού πλούτου, κάλους, γαστρονομίας, καιρικών φαινομένων, πολιτιστικών κ.λπ., τα οποία συμβαίνουν και το καλοκαίρι αλλά και τον χειμώνα. Για παράδειγμα όταν διαφημίζουμε το καρναβάλι και δείχνουμε την εικόνα του καρναβαλιού, δεν διαφημίζουμε καλοκαίρι. Ακόμα και στον Ψηλορείτη, στα Λευκά Όρη και οπουδήποτε μπορούν να πάνε οι επισκέπτες. Είναι πάρα πολλοί οι επισκέπτες αυτοί οι οποίοι δεν έρχονται για να κάνουν μπάνιο, έρχονται για να απολαύσουν τον καλό καιρό, τον ήλιο και την κρητική φιλοξενία. Αυτά όλα μας δίνουν ένα προβάδισμα για την επόμενη χρονιά, όχι σε νούμερα στους υψηλούς μήνες γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα, αλλά για να επιμηκύνουμε σε πρώτη δόση τη σεζόν, τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο, να μπούνε μέσα και τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, τα Φώτα και να ξανά ξεκινήσουμε πάλι από τα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Ούτως ώστε ο Απρίλιος να φτάσει να είναι αυτός των παλιών εποχών που είχε πολύ κόσμο. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται αυτήν τη στιγμή. Χαίρομαι που την έχουν ενστερνιστεί και η περιφέρεια, αλλά και οι δήμοι. Ευελπιστούμε να έχουμε ειρήνη στην περιοχή μας για να μην φοβάται κανείς να έρθει, να περάσει όμορφα και να μας ξανά έρθει» τόνισε ο κ. Τσακαλάκης.

