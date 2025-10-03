Ρέθυμνο:Μέχρι 15 Οκτωβρίου οι εγγραφές στο Σχολείο Θεάτρου του Θεατρικού Περίπλου!

Ορέστεια, Τρεις Αδερφές, Κατσούρμπος, Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, The Corridor, Μήδεια… είναι μόνο μερικές από τις τεράστιες επιτυχίες που μας έχει χαρίσει το Σχολείο Θεάτρου, το οποίο συνεχίζει τη δράση του για 12η χρονιά υπό τη διεύθυνση της ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και acting coach Μαρίας Καντιφέ.

Έχοντας συμπληρώσει τις θέσεις για το νέο πρότζεκτ From Page to Stage, στο Σχολείο Θέατρου θα λειτουργήσει έξτρα τμήμα Υποκριτικής με τις εγγραφές να παρατείνονται έως 15 Οκτωβρίου!

Τα μαθήματα απευθύνονται, εκτός απ’ όσους επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά, και σε όλους τους ενήλικες, ανεξαρτήτως ηλικίας, που θέλουν να γνωρίσουν το θέατρο γενικότερα, να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και να δοκιμάσουν τους εαυτούς σε κάτι νέο, με την σωστή καθοδήγηση και με σεβασμό στην τέχνη του Θεάτρου.

Για την εγγραφή σας συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmAdfk_JmaD6pS9ty4OndH4DrCgV9J74GJKQLm4tPWPrNrXg/viewform

Το Σχολείο Θεάτρου δημιουργήθηκε το 2014 στον Θεατρικό Περίπλου, με έμπνευση και πρωτοβουλία της Μαρίας Καντιφέ, η οποία ήρθε από την πρωτεύουσα μετά από πορεία δεκαετιών στις Αθηναϊκές σκηνές, όπου συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα του νεοελληνικού θεάτρου (Κώστας Τσιάνος, Μίνως Βολανάκης,

Λυδία Κονιόρδου, Γιάννης Κόκος, Σταμάτης Κραουνάκης, Σωτήρης Χατζάκης, κ.α.) τόσο ως ηθοποιός όσο και ως βοηθός σκηνοθέτη και Acting Coach. Στόχος η δημιουργία στο Ρέθυμνο μιας θεατρικής σχολής που θα μπορούσε να προσφέρει στους ανθρώπους εκτός Αθηνών την λεπτομερή και πολυδιάστατη εκπαίδευση που πρέπει να έχει ένας ηθοποιός.

Μέχρι σήμερα το Σχολείο Θεάτρου έχει εκπαιδεύσει πάνω από 100 άτομα, μέσα από τον πλήρη κύκλο σπουδών, τα θερινά μαθήματα και τα εξειδικευμένα σεμινάρια από γνωστούς επαγγελματίες του χώρου, όπως ο Δημήτρης Καταλειφός, ο Κωστής Καπελώνης, η Μάρθα Φριντζήλα, ο Αντώνης Λουδάρος, ο Ταξιάρχης Χάνος, ο Γιώργος Καύκας, η Martina Sagmeister, η Susana Abigador κ.α.

Οι εγγραφές για το Σχολείο Θεάτρου συνεχίζονται έως 15 Οκτωβρίου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2025-26

Το Σχολείο Θεάτρου στελεχώνεται με κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση της Μαρίας Καντιφέ, ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και acting coach, μαζί με την ομάδα συνεργατών της, προσφέροντας την ποιότητα και την σφραγίδα του αναγνωρισμένου Σχολείου Θεάτρου.

Οι συναντήσεις θα διεξάγονται στο Ρέθυμνο, στην αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης Ρεθύμνου, κυρίως βραδινές ώρες, διάρκειας 2-3 ωρών, μία φορά την εβδομάδα.

Κάνε το βήμα και ζήσε το θέατρο στην πράξη!

Μάθε για το Σχολείο Θεάτρου και τις δράσεις του εδώ: https://www.theatrikosperiplous.gr/?page_id=1088

Πληροφορίες & Αιτήσεις: info@theatrikosperiplous.gr – 6943688972

