Ρέθυμνο:Οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία στα 83α Αρκάδια

83α ΑΡΚΑΔΙΑ»
Οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία
Οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία σημείωσαν τα 83α Αρκάδια. Η ιστορική διοργάνωση, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των νεκρών της Αρκαδικής Εθελοθυσίας, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023 στο Ρέθυμνο, με την συμμετοχή 253 δρομέων οι οποίοι έτρεξαν στον κλασικό και ιστορικό ημιμαραθώνιο «Αρκάδιο Δρόμο» των 22,4 χλμ.
Επίσης, συμμετείχαν 358 άτομα στο αγώνισμα 6000μ. 48 άτομα στο δυναμικό βάδισμα και πάνω από 500 μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων.
Όπως κάθε χρόνο, επίκεντρο των εκδηλώσεων ήταν η Ι.Μ. Αρκαδίου όπου δόθηκε η εκκίνηση των αθλητών, οι οποίοι τερμάτισαν στο Δημοτικό Στάδιο Ρεθύμνου, το γήπεδο «Σοχώρας», στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου.
Εκτός από τον ιστορικό Αρκάδιο Δρόμο διεξήχθησαν επίσης τα αγωνίσματα Κρητικό Βόλι και αγώνες πατινιών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1ος ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1h 18΄ 38΄΄
2ος ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1h 19΄ 08΄΄
3ος ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1h 25΄ 03΄΄
ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1h 38΄ 59΄΄
2η ΣΑΛΑΣΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 1h 41΄ 44΄΄
3η ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1h 55΄ 34΄΄
ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΕΣ
1ος ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 1h 35΄ 42΄΄
2ος ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 1h 37΄ 02΄΄
3ος ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1h 40΄ 38΄΄
ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΣΣΕΣ
1η ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΚΑΜΗΛΑ-ΕΡΙΚΣΟΝ 1h 58΄ 40΄΄
2η ΦΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 2h 02΄ 35΄΄
3η ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗ ΜΑΙΡΗ 2h 11΄ 08΄΄
6000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
1ος ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 21΄ 53΄΄
2ος ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 22΄ 13΄΄
3ος ΜΠΑΛΟΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 22΄ 14΄΄
6000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 24΄ 10΄΄
2η ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΤΑ 26΄ 09΄΄
3η ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 27΄ 23΄΄
ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ
1ος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. 14.29
2ος ΤΣΙΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 14.09
3ος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Ο.Κ.Α. ΠΡΕΒΕΛΗ 13.51
ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΟΛΙ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
1ος ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 13.02
2ος ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Κ.Α. ΑΡΚΑΔΙ 12.00
3ος ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 11.83
1000 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΑ ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1ος ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΕΝΕΕΓΥΛ
2ος ΒΑΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΝΕΕΓΥΛ
3ος ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΝΕΕΓΥΛ
1000 ΜΕΤΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1ος ΛΟΥΚΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ Δ.Σ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ
2ος ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 14ο Δ.Σ.
3ος ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2ο Δ.Σ.
1000 ΜΕΤΡΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1η ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1ο Δ.Σ. ΑΤΣ/ΛΟΥ
2η ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1ο Δ.Σ. ΑΤΣ/ΛΟΥ
3η ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 1ο Δ.Σ. ΑΤΣ/ΛΟΥ
2000 ΜΕΤΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
1ος ΚΑΝΤΑΜ ΜΟΧΑΜΕΝΤ 3ο ΓΥΜΝ.
2ος ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2ο ΓΥΜΝ.
3ος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2ο ΓΥΜΝ.
2000 ΜΕΤΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ -ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
1η ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΥ ΧΛΟΗ ΜΟΥΣΙΚΟ
2η ΚΑΠΑΡΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 2ο ΓΥΜΝ.
3η ΡΑΠΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 2ο ΓΥΜΝ.
2000 ΜΕΤΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΛ – ΕΠΑΛ
1ος ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4ο ΓΕΛ.
2ος ΠΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2ο ΓΕΛ
3ος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2ο ΓΕΛ
2000 ΜΕΤΡΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΕΛ – ΕΠΑΛ
1η ΒΡΑΒΟΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2ο ΓΕΛ
2η ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 4ο ΓΕΛ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΟΛΙ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1ος ΤΕΡΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 15ο Δ.Σ. 8.13
2ος ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 6ο Δ.Σ. 8.12
3ος ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 15ο Δ.Σ. 7.36
H Οργανωτική Επιτροπή των 83ων Αρκάδιων Αγώνων αισθάνεται τη ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων και συγκεκριμένα:
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
547 ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ Κ.Φ.Α. ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ( ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ)
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΡΕΘελοντώ
ΒΡΑΒΟΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΝΗ Ο.Ε.
ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ NRG.SPORT
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
• ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
• ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
• ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
• Ο.Κ.Α. ΑΡΚΑΔΙ
• Ο.Κ.Α. ΠΡΕΒΕΛΗ
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
• ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ “ PSILORITIS RACE”
• ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
• ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «83α ΑΡΚΑΔΙΑ»
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