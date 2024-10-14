Ρέθυμνο: Συντριπτική νίκη έδωσαν τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στον Νίκο Ανδρουλάκη

ανδρουλάκηνίκηΠΑΣΟΚ
By Team Πολ. Κρήτης

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στα 12 τμήματα με τις 14 κάλπες του Νομού Ρεθύμνου. Κατά τον 2ο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ οι Ρεθεμνιώτες εκλογείς έδωσαν συντριπτική νίκη στον Νίκο Ανδρουλάκη με 3.178 ψήφους έναντι 671 που συγκέντρωσε ο Χάρης Δούκας. Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 3894

ΕΛΑΒΑΝ:

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 3.178

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 671

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 45

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

ΨΗΦΙΣΑΝ: 686

ΕΛΑΒΑΝ:

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 525

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 155

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ :6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ(ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΙΑ)

ΨΗΦΙΣΑΝ: 245

ΕΛΑΒΑΝ:

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 166

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 69

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ(ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΙΑ)

ΨΗΦΙΣΑΝ: 236

ΕΛΑΒΑΝ:

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 170

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 61

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΛΕ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 426

ΕΛΑΒΑΝ:

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 323

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 101

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ :2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 167

ΕΛΑΒΑΝ:

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 145

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 21

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ :1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:

ΨΗΦΙΣΑΝ: 112

ΕΛΑΒΑΝ:

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 97

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 15

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 0

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 203

ΕΛΑΒΑΝ:

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 183

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 18

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 438

ΕΛΑΒΑΝ:

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 405

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 32

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΡΑΖΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 350

ΕΛΑΒΑΝ:

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 336

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 14

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 0

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΑ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 120

ΕΛΑΒΑΝ:

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 101

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 17

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 275

ΕΛΑΒΑΝ:

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 235

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 35

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ :5

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 274

ΕΛΑΒΑΝ:

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 160

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 109

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ :5

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 198

ΕΛΑΒΑΝ:

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 189

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 7

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 164

ΕΛΑΒΑΝ:

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 143

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 17

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 4

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