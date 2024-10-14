Ρέθυμνο: Συντριπτική νίκη έδωσαν τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στον Νίκο Ανδρουλάκη

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στα 12 τμήματα με τις 14 κάλπες του Νομού Ρεθύμνου. Κατά τον 2ο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ οι Ρεθεμνιώτες εκλογείς έδωσαν συντριπτική νίκη στον Νίκο Ανδρουλάκη με 3.178 ψήφους έναντι 671 που συγκέντρωσε ο Χάρης Δούκας. Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 3894
ΕΛΑΒΑΝ:
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 3.178
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 671
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 45
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 686
ΕΛΑΒΑΝ:
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 525
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 155
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ :6
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ(ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΙΑ)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 245
ΕΛΑΒΑΝ:
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 166
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 69
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 10
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ(ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΙΑ)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 236
ΕΛΑΒΑΝ:
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 170
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 61
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 5
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΛΕ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 426
ΕΛΑΒΑΝ:
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 323
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 101
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ :2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 167
ΕΛΑΒΑΝ:
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 145
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 21
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ :1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:
ΨΗΦΙΣΑΝ: 112
ΕΛΑΒΑΝ:
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 97
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 15
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 0
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 203
ΕΛΑΒΑΝ:
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 183
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 18
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 438
ΕΛΑΒΑΝ:
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 405
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 32
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΡΑΖΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 350
ΕΛΑΒΑΝ:
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 336
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 14
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 0
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΙΑ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 120
ΕΛΑΒΑΝ:
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 101
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 17
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 275
ΕΛΑΒΑΝ:
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 235
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 35
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ :5
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 274
ΕΛΑΒΑΝ:
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 160
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 109
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ :5
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 198
ΕΛΑΒΑΝ:
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 189
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 7
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ : 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΨΗΦΙΣΑΝ: 164
ΕΛΑΒΑΝ:
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: 143
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ: 17
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 4
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