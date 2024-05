Ρέθυμνο:Τελετή Απονοµής του τίτλου του Οµότιµου Kαθηγητή στον Κωνσταντίνο Γκούνη, Kαθηγητή του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Κοινωνιολογίας θα απονείμουν στον κ. Κωνσταντίνο Γκούνη, Καθηγητή του Τμήματος, τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 30η Μαΐου 2024 ώρα 11:00 π.μ., στο αμφιθέατρο Δ3-7Α στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.

Η απονομή του τίτλου πραγματοποιείται με απόφαση της 393ης/15-11-2023 Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας και της 508ης/23-11-2023 Τακτικής συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Γκούνης υπηρέτησε επί 24 συναπτά έτη στο Τμήμα Κοινωνιολογίας. Επέδειξε αφοσίωση στο Τμήμα, παρέχοντας σημαντικό διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο από το 1999 με διακριτή συμβολή στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Συνέβαλε ουσιαστικά στην οργάνωση και τη διδασκαλία του κύκλου μαθημάτων της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, που εμπλούτισε σημαντικά το πρόγραμμα σπουδών αλλά και την ερευνητική φυσιογνωμία του Τμήματος προς την κατεύθυνση της διεπιστημονικότητας.

Είναι απόφοιτος του Κολεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ Θεσσαλονίκης (1975) και ανακηρύχθηκε διδάκτορας το 1993 από το Columbia University Graduate School of Arts and Sciences, Department of Anthropology: Doctor of Philosophy in Anthropology, with Distinction. Το 1995 ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική του έρευνα στο Columbia University, Department of Psychiatry. Έχει πραγματοποιήσει ανθρωπολογικές έρευνες στη Νέα Υόρκη, στα νησιά Φίτζι και στην Αθήνα και έχει χρησιμοποιήσει σύνθετες μεθοδολογικές στρατηγικές, καθώς και ποικιλία τεχνικών, για να μελετήσει τα ρευστά και περίπλοκα ζητήματα του αστικού χώρου που εξετάζει. Το πρωτότυπο, διεθνώς αναγνωρισμένο, συγγραφικό του έργο επικεντρώνεται σε ζητήματα εθνογραφίας του κοινωνικού κόσμου των αστέγων στο ευρύτερο πλαίσιο των βιοπολιτικών διακυβέρνησης, αποκλεισμού́ και εγκλεισμού́ ατόμων και ομάδων στη σύγχρονη πόλη.

H απονομή του τιμητικού τίτλου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη, παρουσία του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, Επιστημών, Καθηγητή Γεωργίου Παναγή, και του Προέδρου του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Καθηγητή Γεωργίου Τσιώλη.