Ρέθυμνο: Θυρανοίξια του Ιερού Ναού Ιωάννου του Ξένου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ

ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ

Την Παρασκευή, 19η Σεπτεμβρίου 2025, Παραμονή της Εορτής του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ξένου, θα τελεσθούν τα Θυρανοίξια του νέου Ιερού Παρεκκλησίου του Οσίου, στον αύλειο χώρο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Προφήτου Ηλιού Ρουστίκων, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

• 7:00 μ.μ.: Η Ακολουθία των Ιερών Θυρανοιξίων του Ιερού Παρεκκλησίου Οσίου Ιωάννου του Ξένου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ και ακολούθως ο Αρχιερατικός Εσπερινός της Εορτής του Οσίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου.

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

• 7:00 π.μ.: Ο Όρθρος της Εορτής του Οσίου Ιωάννου του Ξένου και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Κουφουδάκη.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ