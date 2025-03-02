ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Ξεκίνησε το Καρναβάλι της Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η μεγάλη παρέλαση ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι από τον κόμβο της Θεοτοκοπούλου. συμμετέχουν 28 ομάδες με 12 χιλιάδες άτομα

Παρουσιαστές της της Μεγάλης Παρέλασης θα ειναι είναι το τηλεοπτικό δίδυμο Λευτέρης Κουμαντάκης και Χριστιάννα Σκούρα.

Τη μουσική επιμελούνται η Ηρώ Φρυγανάκη και ο Πέτρος Κλαψινός.

Η σειρά της παρελασης

ΟΙ ΑΛΛΟΙ «WE CLOWN THE CITY»
ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ «ΖΕΥΣ & ΣΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΜΙΑ»
ΑΝΕΜΟΜΥΑΛΟΙ «ΑΤΜΟ…PUNK»
ΑΛΛΗΤΡΟΥΙΤΟΙ «ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ»
ΣΑΤΥΡΟΙ – ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΕΣ «DRAGON BALL Z»
ALTER EGO «GRAND HOTEL – ROOM SERVICE….ΠΛΙΙΙΙΖ»
ΤΖΙΤΖΙΚΟΤΡΙΧΗΔΕΣ«ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ»
ΦΕΥΓΑΤΟΙ «SHARKWATCH»
ΕΚΑΤΣ΄Η ΚΟΥΤΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ «ΜΥΓΑ ΜΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ CLUB«ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟ ΣΟΥ»
ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ CLUB «ZODIAC WHEEL»
ΡΑΚΟΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ «ΚΑΝΤΕ ΟΛΟΙ ΤΑ ΠΑΓΩΝΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ»
ΟΥΡΑΝΟΚΑΤΕΒΑΤΟΙ «ΕΔΩ Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΧΤΕΝΙΖΕΤΑΙ»
ROYAL CARNIVAL «ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΥΛΟΣ»
ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ «ΤΟ ΚΟΠΑΔΙ»
ΠΟΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ «ΈΚΑΣΤΟΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ… 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ»
ΑΡΓΟΣΧΟΛΟΙ
ΣΤΡΙΓΓΛΕΣ «SCOOBY DOO»
ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ «MORTAL KOMBAT»
ΕΜΕΙΣ & ΕΜΕΙΣ«Η ΑΛΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΛΗΤΗΣ»
ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΔΕΣ«ΖΟΥΓΚΛΑ ΑΛΑ GLAMOUR»
ΔΑΧΤΥΛΟΔΕΙΧΤΟΥΜΕΝΟΙ«ΜΟΝΟΚΕΡΟΙ…ΚΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ»
ΑΓΓΟΥΡΟΞΥΠΝΗΜΕΝΟΙ «TO BEE OR NOT TO BEE»
ΟΛΟΙ ΒΙΤΣΙΟΖΟΙ «VITSIOKINGS»
ΠΕΡΑ ΠΟΔΕ «FANTASTIC DOCS: ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ… ΣΗΜΕΡΑ»
ΑΣΧΕΤΟΙ «ΣΑΣ STITCH – ΚΑΤΣΑΜΕ»
TA ΠΑΡΤΑΛΙΑ «ΟΙ ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ ΤΟ’ ΣΚΑΣΑΝ MONKEY BUSINESS»
ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΗΔΕΣ «Η ΟLIVE ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

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