Ρέθυμνο:Ένας γάμος… αλά Mamma Mia στις Σίσσες Μυλοποτάμου

Δύο πολιτισμοί συναντήθηκαν, ανακαλύπτοντας τις κοινές τους αξίες και δημιουργώντας αναμνήσεις που θα μείνουν αξέχαστες

Ένας ξεχωριστός, σχεδόν κινηματογραφικός γάμος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Ιουνίου στις Σίσσες Μυλοποτάμου, ενώνοντας δύο διαφορετικούς πολιτισμούς σε μια γιορτή γεμάτη παράδοση, συγκίνηση και αυθεντική κρητική φιλοξενία.

Η Ρένα Ρασούλη παντρεύτηκε τον Ισλανδό Arnar Thorisson, σε μια τελετή που έφερε το άρωμα της Κρήτης και τη φρεσκάδα της σκανδιναβικής κουλτούρας. Το ζευγάρι, που τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στην Ισλανδία, επέστρεψε στη γενέτειρα της νύφης για να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου, επιλέγοντας το πανέμορφο παραδοσιακό εκκλησάκι της Παναγίας στο κέντρο του χωριού.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε με όλα τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τους περισσότερους από 60 καλεσμένους του γαμπρού που ταξίδεψαν από την Ισλανδία. Οι ξένοι επισκέπτες μαγεύτηκαν από την κρητική γη, τον λαμπερό ήλιο, τη γαστρονομία, τη ζεστή φιλοξενία και, πάνω απ’ όλα, τους ανθρώπους του χωριού.

Το γλέντι που ακολούθησε ήταν αντίστοιχο της περίστασης. Με τη συνοδεία του συγκροτήματος του «δασκάλου» Δημήτρη Σγουρού, Έλληνες και Ισλανδοί έγιναν μια παρέα, χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν μέχρι τα ξημερώματα. Όλο το χωριό συνέβαλε με τον δικό του τρόπο, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την αυθεντική και σπάνια αλληλεγγύη που χαρακτηρίζει τους κατοίκους των Σισσών.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς έγινε ο πρώτος χορός του γαμπρού, ο οποίος έκλεψε την παράσταση χορεύοντας άψογα σούστα με τη νύφη! Το γλέντι κορυφώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με μια παραδοσιακή κρητική καντάδα στα σοκάκια του χωριού, με τον ίδιο τον γαμπρό να κρατά το λαούτο και τους Ισλανδούς να συμμετέχουν με ενθουσιασμό.

Ήταν, χωρίς αμφιβολία, ένας γάμος διαφορετικός, ένας γάμος που απέδειξε πως η παράδοση μπορεί να ενώσει ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου.

Δύο πολιτισμοί συναντήθηκαν, ανακαλύπτοντας τις κοινές τους αξίες και δημιουργώντας αναμνήσεις που θα μείνουν αξέχαστες.

Και το μόνο σίγουρο είναι πως οι φιλοξενούμενοι από την Ισλανδία επιστρέφουν στην πατρίδα τους ως οι καλύτεροι πρεσβευτές της Κρήτης.

Να ζήσουν ευτυχισμένοι η Ρένα και ο Arnar!https://www.neakriti.gr/