Ίδρυση 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Δήμου Ρεθύμνης

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, ικανοποιήθηκε το χρόνιο αίτημα του Δήμου Ρεθύμνης για την ίδρυση του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου.

Η ίδρυση της νέας σχολικής μονάδας, η οποία θα λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό στο Ρουσοσπίτι, θα ενισχύσει σημαντικά τις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στον στόχο συνεχούς αναβάθμισης και ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Με την ευκαιρία ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την Υπουργό Παιδείας για την ικανοποίηση του αιτήματος του δήμου μας και τονίζει: «Η ίδρυση του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την εκπαιδευτική κοινότητα του τόπου μας και μια δικαίωση των διαρκών προσπαθειών που καταβάλλει ο Δήμος για την ενίσχυση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχόμαστε αυτή τη θετική εξέλιξη, η οποία έρχεται να προστεθεί στην υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης για τη δημιουργία και αναβάθμιση των απαραίτητων δομών ειδικής εκπαίδευσης, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στη γνώση, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη.

Η νέα σχολική μονάδα θα συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη των αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών της περιοχής, προσφέροντας ένα κατάλληλο και υποστηρικτικό περιβάλλον για τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Ως Δημοτική Αρχή παραμένουμε προσηλωμένοι στην προώθηση πολιτικών που ενισχύουν τη συμπερίληψη, την ισότητα των ευκαιριών και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του στόχου και να διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και επιμονή για την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών και υπηρεσιών ειδικής εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των παιδιών και της κοινωνίας μας».

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης σε δήλωση του επισημαίνει:

«Η ίδρυση του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου αποτελεί μια σπουδαία δικαίωση μιας διαχρονικής προσπάθειας και ενός πάγιου αιτήματος του Δήμου Ρεθύμνης, το οποίο επί τουλάχιστον πέντε χρόνια διεκδικούσαμε με συνέπεια και επιμονή.

Το θετικό αυτό αποτέλεσμα είναι καρπός της άριστης συνεργασίας και της συντονισμένης προσπάθειας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, των υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Παιδείας. Ευχαριστούμε θερμά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την ανταπόκρισή της σε ένα δίκαιο και τεκμηριωμένο αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Το νέο σχολείο αναμένεται να στεγαστεί προσωρινά στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Ρουσσοσπιτίου, όπου ο Δήμος Ρεθύμνης θα προχωρήσει στις απαραίτητες διαμορφώσεις και παρεμβάσεις, με στόχο να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη λειτουργία του το συντομότερο εφικτό.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός μας για την περαιτέρω ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής συνεχίζεται. Με την ολοκλήρωση, τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, του νέου υπερσύγχρονου κτηρίου για τη Δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση, θα αποδεσμευτούν οι χώροι του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Ρεθύμνου, οι οποίοι γειτνιάζουν με το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και μπορούν να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη των δομών ειδικής εκπαίδευσης στην περιοχή μας.

Ο Δήμος Ρεθύμνης αποδεικνύει έμπρακτα και διαχρονικά τη σταθερή προσήλωσή του στα ζητήματα της Ειδικής Αγωγής, επενδύοντας σε υποδομές, διεκδικώντας νέες εκπαιδευτικές δομές και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά.

Σήμερα είναι μια ημέρα χαράς, αισιοδοξίας και δικαίωσης. Συνεχίζουμε με το ίδιο αίσθημα ευθύνης να εργαζόμαστε για μια εκπαίδευση προσβάσιμη, ποιοτική και συμπεριληπτική για όλους».