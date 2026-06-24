Ρέθυμνο:Η μεγάλη γιορτή του Κρητικού Κρασιού επιστρέφει για 5η χρονιά στο Ενετικό Φρούριο της Φορτέτζας

Wines@Fortezza 2026 – Η μεγάλη γιορτή του Κρητικού Κρασιού επιστρέφει για 5η χρονιά στο Ενετικό Φρούριο της Φορτέτζας

Ο Δήμος Ρεθύμνης, σε συνδιοργάνωση με το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης (Wines of Crete) και την Περιφέρεια Κρήτης, ανακοινώνουν τη διεξαγωγή της κορυφαίας οινικής εκδήλωσης του καλοκαιριού, Wines@Fortezza 2026.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, από τις 20:00 έως τις 23:30, στο εμβληματικό και ιστορικό Ενετικό Φρούριο της Φορτέτζας στο Ρέθυμνο.

Η έκθεση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε κατοίκους, επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης και της φιλοξενίας, καθώς και σε ξένους επισκέπτες, να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο, τη δυναμική και την εξαιρετική ποιότητα του σύγχρονου Κρητικού Αμπελώνα, μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπειρία γευσιγνωσίας.

Στο ειδυλλιακό περιβάλλον της Φορτέτζας, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα περίπτερα 19 κορυφαίων οινοποιείων της Κρήτης, μελών του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης, να συνομιλήσουν με τους ίδιους τους παραγωγούς και να δοκιμάσουν περισσότερες από 150 ετικέτες επώνυμου εμφιαλωμένου κρητικού κρασιού.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τόσο γηγενείς ποικιλίες της Κρήτης (όπως Βιδιανό, Λιάτικο, Κοτσιφάλι, Μανδηλάρι κ.ά.), όσο και διεθνείς ποικιλίες που καλλιεργούνται στο νησί και έχουν κατακτήσει τη διεθνή οινική σκηνή.

Η βραδιά περιλαμβάνει γευσιγνωσία εκλεκτών κρητικών τυριών, προσφορά τοπικών παραγωγών με το σήμα «Κρήτη», αναδεικνύοντας τον αυθεντικό γαστρονομικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία της κρητικής διατροφής.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών ενεργειών του Δήμου Ρεθύμνης για την ανάδειξη του οινοτουρισμού ως βασικού πυλώνα της ταξιδιωτικής εμπειρίας, συνδέοντας την πρωτογενή παραγωγή με τον τουρισμό και την πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα, αποτελεί μία από τις δράσεις που συνοδεύουν τη διάκριση της Περιφέρειας Κρήτης ως “Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης” για το 2026.

Συμμετέχουν τα οινοποιεία:

• Οινοποιείο Αμαργιωτάκη

• Οινοποιείο Αγγελάκη

• Οινοποιείο Βεργιτσής

• Οινοποιείο Διαμαντάκης

• Οινοποιείο της Ε.Α.Σ.Η.

• Οινοποιείο Ευφροσύνη

• Οινοποιείο Ζουμπεράκη

• Οινοποιείο Κουρκουλού

• Οινοποιείο Κλάδος

• Οινοποιείο Λουλούδη

• Οινοποιείο Μαραγκάκη

• Οινοποιείο Μεταξάρη

• Οινοποιείο Moinoterra

• Οινοποιείο Παρασκευά

• Οινοποιείο Φραγκόσπιτο

• Κτήμα Ζαχαριουδάκη

• Κτήμα Πατεριανάκη

• Κτήμα Scalarea

• Κτήμα Τοπλού

Καλούμε όλους τους φίλους του κρασιού και τους επισκέπτες της πόλης να δώσουν το «παρών» σε αυτή τη μοναδική βραδιά, γιορτάζοντας το κρητικό κρασί σε έναν από τους ωραιότερους ιστορικούς χώρους της Μεσογείου.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι 10 ευρώ με δώρο ένα ποτήρι γευσιγνωσίας.

Από το Γραφείο Τουρισμού Δήμου Ρεθύμνης