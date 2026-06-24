ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Εντοπίστηκαν έξι φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν -57- δενδρύλλια κάνναβης

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σήμερα (24.06.2026) πρωινές ώρες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη Αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε ορεινές περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, με την συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου.

Κατά την διάρκεια της εξερεύνησης εντοπίστηκαν συνολικά έξι (6) φυτείες κάνναβης, στις οποίες καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά πενήντα επτά (57) δενδρύλλια κάνναβης, ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως δύο (2) μέτρα και αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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