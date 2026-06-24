ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Λόγω σοβαρής θραύσης του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή του ΠαΓΝΗ, η ΔΕΥΑΗ έχει προχωρήσει σε 24ωρη διακοπή της υδροδότησης από την δεξαμενή Δ1 για την αποκατάστασης της ζημιάς. Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι: Βελόνι Κάμπος, κολυμβητήριο, Παγκρήτιο και περιοχή ΕΛΜΕΠΑ. Στις περιοχές Τρεις Βαγιές και παλιά ΚΑΤΕΕ, ενδέχεται να παρουσιαστεί πτώση της πίεσης του νερού στο δίκτυο.

Η αποκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Πέμπτης 25/6, εκτός απροόπτου, οπότε και θα επανέλθει η υδροδότηση.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή του κοινού...

0
Συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή του κοινού το 11ο Φεστιβάλ...

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 25 Ιουνίου

0
Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 25 Ιουνίου...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή του κοινού...

0
Συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή του κοινού το 11ο Φεστιβάλ...

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 25 Ιουνίου

0
Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 25 Ιουνίου...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εντοπίστηκαν έξι φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο
Επόμενο άρθρο
Ενημερωτική σύσκεψη για την Πολιτική Άμυνα πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ρεθύμνης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related